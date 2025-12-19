ТСН у соціальних мережах

У синьому жакеті і з гарною брошкою на грудях: королева Камілла з чоловіком-королем організували прийом

Королева Камілла провела черговий прийом у одному з королівських палаців.

Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність запросила гостей на прийом до Сент-Джеймського палацу в Лондоні, присвяченому поверненню авіаносця HMS Prince of Wales з восьмимісячного відрядження у складі авіаносної ударної групи (CSG25), відомої як операція «Гаймаст».

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева прибула на урочистість у синьому костюмі, що складався з короткого жакета та спідниці, доповнивши образ перлинними сережками та брошкою-торочкою з діамантами. Вона зробила своє фірмове укладання та легкий денний макіяж на обличчі.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз також був присутній на прийомі. Монарх був одягнений у класичний синій картатий костюм, білу сорочку в тонку смужку та смугасту темну краватку. Кожен його образ не обходиться без золотого персня-печатки на мізинці, під яким король носить своє обручку, а також без хустки в нагрудній кишені піджака.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Днем раніше Його Величність побував на дегустації знаменитого пива в Лондоні, завітавши до броварні Guinness Open Gate.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

