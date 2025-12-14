Король Чарльз зробив гучну обнадійливу заяву про своє лікування раку: що сказав монарх

Король Чарльз / © Getty Images

12 грудня 77-річний король з’явився в ефірі телеканалу Channel 4 в межах благодійної акції Stand Up To Cancer з попередньо записаним зверненням, знятим у Кларенс-гаусі кілька тижнів тому, в якому відверто розповів про свій діагноз, важливість ранньої діагностики і про те, що мільйони людей у Великій Британії упускають можливість пройти потенційно рятівні обстеження.

Але він також розповів про значний прогрес у своєму власному лікуванні.

«Сьогодні я можу поділитися з вами гарною новиною: завдяки ранній діагностиці, ефективному лікуванню та дотриманню приписів лікарів мій власний графік лікування раку може бути скорочений у новому році», — сказав король. «Ця віха — це й особисте благословення, і свідчення чудових успіхів, досягнутих у лікуванні раку за останні роки; свідчення, яке, я сподіваюся, може вселити надію у тих п’ятдесяти відсотках із нас, кому в якийсь момент життя буде поставлено діагноз цього захворювання», — продовжив він.

Уникаючи слова «ремісія», представник Букінгемського палацу підтвердив, що одужання короля досягло помітно позитивної стадії. За наявними даними, монарх проходив щотижневе лікування від моменту оголошення про свій діагноз (який не розголошується) у лютому 2024 року.

«Його Величність виключно добре відреагував на лікування, і лікарі повідомляють, що заходи, що вживаються, тепер перейдуть у профілактичну фазу», — сказав прессекретар. «Цей стан постійно відстежуватиметься і переглядатиметься для захисту та забезпечення подальшого одужання», — пише People.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про родичів короля Великої Британії, які страждали від раку.