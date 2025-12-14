- Дата публікації
Король Чарльз зберігає рідкісну весільну фотографію з Меган Маркл і Гаррі на своєму столику
Король Чарльз проводив свою новоспечену невістку до вівтаря після того, як її власний батько Томас Маркл не зміг бути присутнім на весіллі дочки 2018 року.
Фотографію, зроблену того урочистого дня, помітили на комоді в Кларенс-гаусі, коли королева Камілла приймала там учора дітей, які приїхали допомогти Її Величності прикрасити ялинку.
11 грудня королева провела різдвяну зустріч для дітей у Кларенс-гаусі, головній резиденції королівського подружжя в Лондоні. На задньому плані фотографій із заходу на столику було видно сімейні фотографії, зокрема й фото з весілля молодшого сина короля — принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року.
На рідкісному чорно-білому знімку тоді ще майбутній монарх йде під руку зі своєю новоспеченою невісткою у каплиці Святого Георгія, церкви усередині Віндзорського замку, де проходила весільна церемонія. Хоча Меган увійшла до каплиці сама, вона йшла під руку з Чарльзом протягом другої частини свого шляху до вівтаря до принца Гаррі. Коли Чарльз привітав свого сина, Гаррі, той, як відомо, усміхнувся і сказав: «Дякую, тату».
41-річний принц Гаррі пізніше розповів у документальному фільмі «Принц, син і спадкоємець: Чарльзу 70 років», як він попросив свого батька надати йому цю честь, пише People.
«Я попросив його про це, і, думаю, він знав, що це станеться, і одразу ж сказав: „Так, звичайно, я зроблю все, що потрібно Меган, і я тут, щоб підтримати тебе“, — розповів герцог Сассекський.
Шкода, що від того часу Сассекські та король Чарльз практично не спілкувалися, а їхні стосунки продовжують бути натягнутими.