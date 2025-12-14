Король Чарльз зберігає рідкісну весільну фотографію з Меган Маркл і Гаррі на своєму столику

Король Чарльз вів Меган Маркл до вівтаря / © Getty Images

Фотографію, зроблену того урочистого дня, помітили на комоді в Кларенс-гаусі, коли королева Камілла приймала там учора дітей, які приїхали допомогти Її Величності прикрасити ялинку.

11 грудня королева провела різдвяну зустріч для дітей у Кларенс-гаусі, головній резиденції королівського подружжя в Лондоні. На задньому плані фотографій із заходу на столику було видно сімейні фотографії, зокрема й фото з весілля молодшого сина короля — принца Гаррі та Меган Маркл 2018 року.

Фото із весілля Гаррі та Меган в лондонському будинку короля Чарльза та королеви Камілли / © Getty Images

На рідкісному чорно-білому знімку тоді ще майбутній монарх йде під руку зі своєю новоспеченою невісткою у каплиці Святого Георгія, церкви усередині Віндзорського замку, де проходила весільна церемонія. Хоча Меган увійшла до каплиці сама, вона йшла під руку з Чарльзом протягом другої частини свого шляху до вівтаря до принца Гаррі. Коли Чарльз привітав свого сина, Гаррі, той, як відомо, усміхнувся і сказав: «Дякую, тату».

Меган Маркл йде до вівтаря з королем Чарльзом на своєму весіллі з принцем Гаррі, 2018 рік / © Getty Images

41-річний принц Гаррі пізніше розповів у документальному фільмі «Принц, син і спадкоємець: Чарльзу 70 років», як він попросив свого батька надати йому цю честь, пише People.

«Я попросив його про це, і, думаю, він знав, що це станеться, і одразу ж сказав: „Так, звичайно, я зроблю все, що потрібно Меган, і я тут, щоб підтримати тебе“, — розповів герцог Сассекський.

Шкода, що від того часу Сассекські та король Чарльз практично не спілкувалися, а їхні стосунки продовжують бути натягнутими.