Суспільство
89
1 хв

Які милі світлини: іспанська королівська родина показала свої різдвяні листівки

Члени іспанської королівської родини поділилися своїми різдвяними листівками за 2025 рік.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Іспанська королівська родина

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Одна з них була від короля Філіпа VI, королеви Летиції та двох їхніх дочок — спадкової принцеси Астурійської Леонор та її молодшої сестри інфанти Софії.

Сім’я обрала не опубліковане раніше фото, зроблене 25 жовтня під час вручення премії «Принцеси Астурійської» за зразкове село у Вальдесото.

Королева Летиція та принцеса Леонор, король Філіп та інфанта Софія, фото: Casa Real

Королева Летиція та принцеса Леонор, король Філіп та інфанта Софія, фото: Casa Real

Різдвяна тематика на листівці є виключно в тексті. Втім, іспанська королівська родина не єдина, хто обрав не зимову фотографію для свого різдвяного листа.

Також святковим знімком поділилися королева Софія та екскороль Хуан Карлос I. Вони здивували всіх, оскільки на їхній фотографії зазнімкована не сама пара, а п’ять собак, які позують поруч із різдвяною ялинкою в резиденції королеви Софії у палаці Сарсуела.

Різдвяна листівка королеви Софії та екскороля Хуан Карлоса, фото: Casa Real

Різдвяна листівка королеви Софії та екскороля Хуан Карлоса, фото: Casa Real

Нагадаємо, раніше ми показували різдвяне фото короля Чарльза та королеви Камілли та розповідали, чому їхнє фото захейтила публіка.

А також показували листівку княжої родини Монако, на якій з’явилися Шарлін, Альбер II та двоє їхніх дітей — принц Жак та принцеса Габріелла.

