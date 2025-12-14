- Дата публікації
Принцеса Беатріс похрестила молодшу дочку: папараці зробили фото
У п’ятницю принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці похрестили свою молодшу дочку Афіну.
Церемонія була приватною і відбулася у Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Фотографам не вдалося зробити знімків сім’ї на самому заході, але журналісти Daily Mail поділилися фото Беатріс та її чоловіка Едоардо, коли вона разом з іншими гостями прямували на вечірку після хрещення.
Щаслива пара була помічена виходячи з таксі в Мерілебоні, тримаючи в руках, мабуть, святковий торт. Вони прямували до пабу після хрещення своєї доньки Афіни.
Серед гостей був співак Джеймс Блант — друг сім’ї, а також хрещений Афіни. А от батьків принцеси Беатріс — Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон не було помічено, хоча відомо, що на самому хрещенні онуки вони були присутні.
За наявною інформацією, короля Чарльза III було запрошено, але він його не відвідав, хоча в нього не було офіційних заходів цього дня. А принцеса Анна не змогла піти, бо відвідувала Королівську військову академію Сандхерст у Кемберлі у Беркширі.
Нагадаємо, 10-місячна Афіна — друга дитина принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. Малеча народилася передчасно в січні 2025 року.