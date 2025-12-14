ТСН у соціальних мережах

Принцеса Беатріс похрестила молодшу дочку: папараці зробили фото

У п’ятницю принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці похрестили свою молодшу дочку Афіну.

Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Церемонія була приватною і відбулася у Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу. Фотографам не вдалося зробити знімків сім’ї на самому заході, але журналісти Daily Mail поділилися фото Беатріс та її чоловіка Едоардо, коли вона разом з іншими гостями прямували на вечірку після хрещення.

Щаслива пара була помічена виходячи з таксі в Мерілебоні, тримаючи в руках, мабуть, святковий торт. Вони прямували до пабу після хрещення своєї доньки Афіни.

Принцеса Беатріс із дочкою Афіною

Принцеса Беатріс із дочкою Афіною

Серед гостей був співак Джеймс Блант — друг сім’ї, а також хрещений Афіни. А от батьків принцеси Беатріс — Ендрю Маунтбаттен-Віндзора та Сари Фергюсон не було помічено, хоча відомо, що на самому хрещенні онуки вони були присутні.

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор і Сара Фергюсон / © Getty Images

За наявною інформацією, короля Чарльза III було запрошено, але він його не відвідав, хоча в нього не було офіційних заходів цього дня. А принцеса Анна не змогла піти, бо відвідувала Королівську військову академію Сандхерст у Кемберлі у Беркширі.

Король Чарльз / © Associated Press

Нагадаємо, 10-місячна Афіна — друга дитина принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці. Малеча народилася передчасно в січні 2025 року.

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

