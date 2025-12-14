Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 15 грудня

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 15 грудня?

Місяць розповідає

День — на жаль, цього місяця він випадає на понеділок — коли занепад сил, апатію і депресію більшою чи меншою мірою відчують усі без винятку. Дуже важливо дослухатися до порад зірок, тоді все мине без ускладнень.

Місяць рекомендує

Гарний день для того, щоб посилити позитивну енергетику своєї оселі: для цього потрібно не тільки зробити прибирання, а й викинути мотлох, яким би потрібним він не здавався.

Місяць застерігає

Небажано боротися з відсутністю ентузіазму і змушувати себе працювати через силу, користі від цього однаково не буде. Краще дати собі відпочити: погуляти на свіжому повітрі, почитати і навіть помріяти собі на втіху. Небажано спілкуватися з неприємними людьми — негативні емоції, які ми в результаті отримаємо, можуть негативно позначитися не тільки на настрої, а й на самопочутті.