Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
399
Час на прочитання
2 хв

Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними 13–14 грудня

Нинішні вихідні, 13 і 14 грудня, не найкращий час для повноцінного відпочинку, але, дослухавшись до порад астрологів, їх можна провести з користю для себе.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Субота, 13 грудня, виправдає репутацію чортової дюжини сповна: це не найлегший день, від негативних енергій якого особливо сильно страждають наші стосунки з іншими — переважно рідними і близькими — людьми.

У цей час у жодному разі не можна з’ясовувати з ким-небудь стосунки, оскільки під час розмови на світ божий можуть вийти проблеми, про які ми навіть не підозрювали, насамперед, пов’язані зі зрадами, результатом чого стануть щонайменше сварки, а щонайбільше — повний розрив.

Дуже важливо стримувати дратівливість, яку викликатимуть люди із оточення і події, що відбуваються, оскільки в другій половині дня вона може трансформуватися в агресію і, як наслідок, до непередбачуваного результату. Узагалі ж, якщо буде така можливість, а у вихідний день її виключати не можна, краще залишитися вдома і звести до мінімуму навіть спілкування з членами своєї сім’ї.

Неділя, 14 грудня, для відпочинку і зовсім не підходить, оскільки найрезультативніший день місяця шкода витрачати на незначні заняття і, тим паче, на байдикування — його слід присвятити тільки роботі над глобальними проєктами або хоча б підготовці до них, а відпочити можна буде і пізніше — коли буде досягнуто потрібного результату.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Телець

Тельцям саме цими днями вдасться закласти позитивну — творчу — програму на весь наступний місячний місяць, тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб усе в майбутньому склалося якнайліпше. Представникам знака, які дуже важкі на підйом, небажано — особливо це стосується неділі — ледарювати й бездіяти, у такому разі їм швидко вдасться досягти всіх поставлених цілей, а вже потім і добре відпочити.

Скорпіон

Скорпіони — переважно самотні представники знака — отримають чудову й рідкісну можливість зустріти людину своєї мрії, з якою їм захочеться провести все своє життя, головне в такому разі — не проґавити шансу на удачу в особистому житті. Щодо тих, хто давно перебуває у стосунках, то вони теж не почуватимуться обділеними: час, проведений у колі рідних і близьких людей, принесе їм радість і душевний комфорт, і, як наслідок, дасть відчуття цілковитого щастя.

Козоріг

Козороги зможуть стати до втілення в життя будь-яких — навіть найсміливіших і найризикованіших — задумів. Головне для представників знака — не проґавити момент для дій, оскільки він може виявитися вельми короткочасним — уже на початку наступного тижня фактори, які його супроводжуватимуть, не будуть такими результативними. Зате якщо все зробити вчасно, підсумок роботи буде більш ніж приголомшливим, а що ще потрібно для щастя головним трудоголікам зодіакального кола?

