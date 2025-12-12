Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 13-14 декабря

Гороскоп / © Credits

Суббота, 13 декабря, оправдает репутацию чертовой дюжины сполна: это не самый легкий день, от негативных энергий которого особенно сильно страдают наши отношения с другими — преимущественно родными и близкими — людьми.

В это время ни в коем случае нельзя выяснять с кем-либо отношения, поскольку в ходе разговора на свет божий могут выйти проблемы, о которых мы даже не подозревал — прежде всего связанные с изменами, результатом чего станут, как минимум, ссоры, а как максимум, полный разрыв.

Очень важно сдерживать раздражительность, которую будут вызывать окружающие люди и происходящие события, поскольку во второй половине дня она может трансформироваться в агрессию и, кк следствие, к непредсказуемому результату. Вообще же, если будет такая возможность, а в выходной день ее исключать нельзя, лучше остаться дома и свести к минимуму даже общение с членами своей семьи.

Воскресенье, 14 декабря, для отдыха и вовсе не подходит для отдыха, поскольку самый результативный день месяца жаль тратить на незначительные занятия и, уж тем более, на безделье — он должен быть посвящен только работе над глобальными проектами или хотя бы подголовке к ним, а отдохнуть можно будет и позже — когда будет достигнут нужный результат. Кому повезет в такое непростое, но интересное время?

Телец

Тельцам именно в эти дни удастся заложить позитивную — созидательную — программу на весь следующий лунный месяц, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы все в будущем сложилось как можно лучше. Представителям знака, которые кране тяжелы на подъем, нежелательно — особенно это касается воскресенья — лениться и бездействовать, в таком случае им быстро удастся достичь всех поставленных целей, а уж затем и хорошо отдохнуть.

Скорпион

Скорпионы — преимущественно одинокие представители знака — получат прекрасную и редкую возможность встретить человека своей мечты, с которым им захочется провести всю свою жизнь, главное в таком случае — не упустить шанс на удачу в личной жизни. Что же до тех, кто давно находится в отношениях, то они тоже не почувствуют себя обделенными: время, проведенное в кругу родных и близких людей, принесет им радость и душевный комфорт, и, как следствие, даст ощущение полного счастья.

Козерог

Козероги смогут приступить к воплощению в жизнь скоих — даже самых смелых и рискованных — замыслов. Главное для представителей знака — не упустить момент для действий, поскольку он может оказаться весьма кратковременным — уже в начале следующей недели сопутствующее ему факторы не будут такими результативными. Зато если все сделать вовремя, итог работы окажется более чем впечатляющим, а что еще нужно для счастья главным трудоголикам зодиакального круга?