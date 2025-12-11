Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025 года: что нас ждет в это особое время

Зимнее солнцестояние 21 декабря 2025 года / © Associated Press

С древнейших времён этот день считался мистическим рубежом. В культурах Европы и Азии солнцестояние символизировало победу света над тьмой, рождение нового цикла и обновление жизненной силы, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В Риме праздновали Сатурналии — дни радости, свободы и щедрости, когда общество словно обновляло дыхание времени. Этот праздник символизировал начало нового цикла, дарение свечей становилось знаком света и надежды, а освобождение от прошлых бед воспринималось как очищение и возможность вступить в будущее с лёгкостью и радостью.

В скандинавских землях отмечали Йоль — праздник великого колеса года, когда люди стремились поддержать возвращение Солнца и возродить его силу. В эту самую длинную ночь зажигали костры и огни, чтобы привлечь новый свет, пекли круглые хлебы как символ солнечного диска и украшали дома еловыми ветвями, воплощавшими вечную жизнь и неугасимую силу природы.

В древнеегипетской традиции зимнее солнцестояние связывали с возрождением солнечного бога Ра, чьё возвращение символизировало победу света над тьмой и обновление космического порядка. Для египтян это было временем, когда мир вновь наполнялся жизненной силой, а восходящее Солнце воспринималось как знак вечного круговорота и гарант гармонии между небом и землёй.

В славянской традиции зимнее солнцестояние связывали с возрождением мира и приходом новой силы, пробуждающей землю после зимнего сна. Праздник Коляды символизировал рождение нового Солнца, которое должно было принести обновление и жизненную энергию. В эту ночь зажигали очищающие огни, чтобы отогнать тьму и призвать свет, произносили заговоры на благополучие и проводили ритуалы для защиты дома, веря, что вместе с новым Солнцем приходит обновлённая сила, способная охранять семью и дарить удачу на весь грядущий год.

Вхождение Солнца в знак Козерога подчёркивает архетип горы, восхождения и дисциплины. Это момент, когда свет рождается заново, но ещё слаб — ему предстоит долгий путь к обретению силы. В мифологическом ключе это напоминает рождение героя, который должен пройти испытания, чтобы обрести зрелость.

Огонь и свечи — главный символ праздника. Зажигая свет в самую длинную ночь, люди выражают веру в возвращение Солнца.

Зелёные ветви и венки — знак вечной жизни и силы природы, которая даже зимой хранит потенциал обновления.

Пир и обмен дарами — традиция Сатурналий и Йоля, символизирующая щедрость и радость, несмотря на холод и тьму.

Медитация и намерения — в современном ключе это время для внутреннего подведения итогов и постановки целей, которые будут расти вместе с усиливающимся светом.

Зимнее солнцестояние — это древний праздник, переживающий тысячи поколений, — точка, где время словно делает паузу, чтобы наполнить мир новым светом. В этот момент тьма достигает предела, чтобы уступить место свету. В этот день мы соединяемся с древними традициями, ощущаем архетипическую силу возрождения и закладываем семена будущих свершений.

Когда Солнце переходит в Козерог, оно принимает качество: зрелости, структуры, ответственности, силы характера, стратегического взгляда, ясного понимания пути. Это начало сезона, когда мы учимся быть сильнее, мудрее, устойчивее. Мы строим фундамент будущего года — через решения, намерения, дисциплину, желание достигать.

Козерог — это архетип Горы, к которой человек поднимается шаг за шагом, не торопясь, но не останавливаясь. 21 декабря Венера находится в квадратуре с Сатурном — управителем Козерога, что добавляет оттенок серьёзности этому дню. Любовные темы могут стать болезненными, проходят проверку временем. Появляется ощущение дистанции, холода или необходимости расставить всё по местам. Радость и красота требуют усилий. Это архетип испытания чувств, когда истинная ценность отношений и красоты проявляется через устойчивость и зрелость.

Во всех культурах день зимнего солнцестояния посвящён обновлению, надежде, силе духа и рождению новой энергии. Под влиянием напряженного аспекта Венеры и Сатурна мы учимся сохранять свет внутри, несмотря на внешние трудности.

Какие ритуалы подходят для зимнего солнцестояния?

1. Ритуал свечи

Зажгите одну свечу вечером 21 декабря, чтобы очистить пространство и запустить цикл обновления. Вглядывайтесь в пламя и произнесите: «Я впускаю свет нового года в свою жизнь». Представьте, что внутри груди загорается маленькая золотая искра. Это возвращающееся Солнце — ваш личный источник силы.

2. Запись намерений на сезон Козерога

Запись намерений на сезон Козерога — это своего рода ритуал внутреннего договора с собой. Время Козерога требует дисциплины, выдержки и готовности шаг за шагом строить путь к вершине. Чтобы энергия этого транзита работала на вас, запишите 3 — 5 целей, которые требуют долгосрочного труда и последовательности. Это могут быть:

Завершение важного образовательного курса или проекта, который укрепит вашу профессиональную позицию.

Постепенное накопление финансовой подушки или инвестиции в устойчивые ресурсы.

Регулярная практика для укрепления здоровья и внутренней стабильности — спорт, йога, дыхательные техники.

Создание и ведение личного дневника дисциплины, где фиксируются шаги и результаты.

Работа над крупной мечтой — например, подготовка к переезду, запуск собственного дела или освоение новой профессии.

Каждая цель становится мостом между сегодняшним моментом и будущей вершиной, а сама запись — символическим актом: вы словно закладываете камни в фундамент, который будет держать вашу гору достижений.

3. Йольское угощение

В самую длинную ночь года на стол ставили что-то тёплое, сладкое и круглое — хлеб или пирог, напоминающий солнечный диск. Его вкус и форма воплощали принятие нового света, обещание возвращения тепла и радости. Такое угощение объединяло семью и общину, становилось знаком надежды и благодарности, ведь круглый хлеб или пирог символизировал Солнце, которое вновь рождается и начинает свой путь по великому колесу года.

4. Украшение дома вечнозелёными ветвями

Украшение дома вечнозелёными ветвями — один из самых древних и символичных ритуалов зимнего солнцестояния. Ветви ели, сосны или можжевельника приносили в жилище ощущение вечной жизни, силы природы и её неугасимого дыхания. В самые тёмные дни года люди верили: зелёный цвет хранит надежду, а живое дерево напоминает о том, что весна непременно вернётся.

Мысль древних была проста и глубока: пусть жизнь всегда остаётся в доме, даже в самые долгие ночи и холодные времена. Вечнозелёные ветви становились оберегом, символом стойкости и непрерывности цикла, а их аромат наполнял пространство ощущением свежести и обновления.