Календарь красоты на декабрь 2025 года: астролог рассказал, когда делать процедуры и менять стиль

Календарь красоты на декабрь 2025 / © Credits

Реклама

Стрелец открывает пространство для самовыражения: можно пробовать то, что раньше казалось слишком смелым, и получать удовольствие от процесса. Ноябрь проходил под влиянием Венеры в Скорпионе — периода напряженного и драматичного. В это время красота воспринималась через призму глубины и кризиса: хотелось радикальных перемен, но они часто давались через внутреннюю борьбу, сомнения и даже болезненные переживания, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Венера в Скорпионе тянула к крайностям — либо все, либо ничего, и это отражалось в отношении к себе и к внешности. В декабре ситуация меняется. Этот месяц благоприятен для наведения красоты именно потому, что напряжение периода Скорпиона уже позади. Вместо драматичных переживаний приходит энергия вдохновения, открытости и радости. Теперь внешность становится способом выразить внутреннюю свободу и оптимизм, а любые шаги в сфере красоты воспринимаются легко и приносят удовольствие.

С 15 декабря Марс входит в знак Козерога, поэтому во второй половине месяца удачно начинать курс фитнеса или уходовых процедур с долгосрочным эффектом. Вечером 24 декабря Венера входит в Козерог — начинается период серьезного, классического подхода к красоте. Энергия дисциплины позволяет достигать желаемых результатов.

Реклама

При составлении календаря красоты важно учитывать не только транзиты Венеры и ее аспекты с другими планетами, но и движение Луны по знакам Зодиака. Луна управляет ритмами тела, настроением и энергетикой, поэтому ее транзиты и фазы напрямую влияют на результат процедур.

На растущей Луне лучше начинать уходовые курсы, укрепляющие процедуры, все, что направлено на рост и обновление.

На убывающей Луне удачно избавляться от лишнего — детокс, очищение кожи, удаление нежелательных волос.

Полнолуние и новолуние — дни повышенной чувствительности, когда стоит избегать радикальных вмешательств.

Реклама

Транзиты Луны по знакам

Луна в огненных знаках (Овен, Лев, Стрелец) дает энергию для ярких перемен в стиле и имидже.

Луна в земных знаках (Телец, Дева, Козерог) усиливает эффект процедур для кожи, волос и тела.

Луна в воздушных знаках (Близнецы, Весы, Водолей) благоприятна для экспериментов с макияжем, аксессуарами, лёгких обновлений.

Луна в водных знаках (Рак, Скорпион, Рыбы) делает уход более мягким и расслабляющим, подходит для SPA и восстановления.

Реклама

До 5 декабря Луна растет:

1 декабря — Луна в Овне в огненном тригоне с Венерой, что создает благоприятную атмосферу для хирургических вмешательств, иньекций красоты, улучшения форм через физические нагрузки.

2 и 3 декабря — Луна в Тельце несет особую энергию практичности и ухода за телом. Луна в Тельце всегда связана с красотой, комфортом и физическим благополучием. Эти дни благоприятны:

Уход за телом: массажи, антицеллюлитные программы, процедуры для снятия напряжения и улучшения тонуса.

Косметология: чистка лица, уход за кожей, удаление нежелательных волос (эффект будет долгосрочный).

Домашний уход: маски для волос и кожи, особенно на основе натуральных продуктов (мед, масла, травы).

4 декабря – Луна в Близнецах. Ее энергия в этом знаке связана с легкостью, общением и переменчивостью. Но накануне полнолуния тело и эмоции становятся более чувствительными, поэтому важно выбирать мягкие и щадящие процедуры. Эффективны будут маски для лица, увлажнение кожи, легкие процедуры для волос. Луна в Близнецах дает желание попробовать что‑то необычное, но лучше ограничиться временными переменами, а не радикальными шагами.

Реклама

5 декабря — полнолуние в Близнецах:

Лучше избегать радикальных вмешательств (операций, сложных косметических процедур) и серьезных изменений имиджа (окрашивание в кардинально новый цвет, пластические процедуры). Положительное влияние окажет расслабление: дыхательные практики, легкий массаж, прогулки — все, что снимает нервное напряжение.

С 6 до 20 декабря Луна убывает:

6 и 7 декабря — Луна в Раке. Не стоит перегружать себя процедурами, лучше легкий уход и отдых. Благоприятны очищающие процедуры: детокс, легкие диеты, разгрузочные дни, очищение кожи и организма. Это дни легких и творческих экспериментов с образом, но без серьезных вмешательств. Лучше уделить внимание уходу и вдохновению, а масштабные перемены отложить до более спокойных дней.

Реклама

8 и 9 декабря — Луна во Льве в гармоничных аспектах к Венере в Стрельце. Дни подходят для глубоких трансформаций образа. Можно решиться на перемены в стиле, смену имиджа, обновление гардероба. Это время открытости, яркости и экспериментов. Красота становится более свободной, игривой, ориентированной на самовыражение.

10 и 11 декабря — Луна в Деве. Удачные дни для косметических процедур с лечебным эффектом, включающие инъекционные методы (ботулинотерапия, мезотерапия, биоревитализация, плазмотерапия), аппаратные процедуры (RF-лифтинг, лазерное омоложение, SMAS-лифтинг) и пилинги. Эти методы направлены не только на эстетическое улучшение, но и на решение таких проблем, как акне, пигментация, возрастные изменения и улучшение общего состояния кожи.

Поскольку в эти дни у Венеры и Луны напряженный аспект, не стоит принимать резких решений в связи со сменой образа, пластическими операциями.

С 12 по 14 декабря — Луна в Весах. Дни для творческих экспериментов с макияжем, ароматами, образами. прекрасный момент для обновления образа, начала новых привычек в уходе. Хорошее время для новых акцентов в стиле, смелых решений в прическе.

Реклама

С 15 по 17 декабря — Луна в Скорпионе. Неблагоприятные дни для лечебных и косметологических процедур, связанных с внешностью.

18 и 19 декабря — Луна в Стрельце в соединении с Венерой. Эти дни несут особую энергетику: Луна убывающая, значит процессы очищения и избавления от лишнего проходят легче, а соединение с Венерой усиливает тему красоты, гармонии и ухода за собой. Стрелец добавляет желание обновления и эксперимента, но в практическом ключе лучше сосредоточиться на процедурах, которые освобождают и очищают.

20 декабря — новолуние в Стрельце:

День идеален для очищающих процедур: чистка лица, пилинги, детокс‑программы для кожи и организма. А также для удаления лишнего: эпиляция, коррекция бровей, избавление от ненужных элементов в уходе. Хороший эффект окажут антицеллюлитные и дренажные программы: массажи, обертывания, процедуры для снятия отеков.

Реклама

Не благоприятны сложные хирургические вмешательства или радикальные косметические процедуры.

С 21 декабря Луна растет:

21 и 22 декабря — Луна в Козероге. Подходящие дни для ухода за кожей лица и тела: скрабы, маски, процедуры для повышения тонуса и упругости. Можно пробовать новые оттенки макияжа или аксессуары, но без радикальных перемен. Не стоит перегружать себя процедурами, лучше сосредоточиться на естественной красоте.

23 и 24 декабря — Луна в Водолее. Отличное время для экспериментов, яркого образа, праздничного макияжа и смелых решений в стиле. Все, что вы сделаете для красоты в эти дни, будет сиять и привлекать внимание.

Реклама

25 и 26 декабря — Луна в Рыбах. С 25 декабря, под влиянием Венеры в Козероге, благоприятен переход к более строгому и классическому стилю. Эти дни несут двойную энергетику: мягкость и чувствительность Луны в Рыбах соединяются с серьезностью и структурой Венеры в Козероге.

Луна в Рыбах усиливает восприимчивость кожи и организма. Это время мягких процедур: увлажнение, SPA, расслабляющие массажи, уход с водой и маслами. Хорошо подходят маски для лица и волос, аромотерапия, солевые ванны.

Венера в Козероге задает строгий и классический тон. С этого момента лучше переходить к более сдержанному стилю: аккуратные линии, минимализм, ухоженность без лишних деталей. Подойдут классические прически, нейтральный макияж, элегантные аксессуары.

27 и 28 декабря — Луна в Овне в напряженных аспектах с Венерой. Лучше ограничиться базовым уходом: увлажнение кожи, легкие маски, питание волос. Подойдут физические практики — легкий спорт, йога, дыхательные упражнения, чтобы снять внутреннее напряжение. Избегайте радикальных процедур (пластика, сложные операции, агрессивные пилинги). Экспериментов с образом могут оказаться слишком поспешными и неудачными.

Реклама

С 29 по 31 декабря (до 15:13) — Луна в Тельце в гармоничных аспектах с Венерой в Козероге. Один из самых благоприятных периодов для красоты и ухода за собой. Телец управляется Венерой, планетой гармонии и эстетики, поэтому ее энергия усиливает всё, что связано с телом, внешностью и ощущением комфорта. Все, что направлено на рост и улучшение состояния, дает заметный эффект.

Растущая Луна в Тельце — идеальное время для укрепляющих и питающих процедур, начала новых привычек в уходе и здоровья, а также для создания гармоничного и красивого образа.