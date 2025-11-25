Что звезды нам пророчат: гороскоп на декабрь 2025 года

Гороскоп на декабрь 2025 года / © Associated Press

Декабрь становится точкой максимального напряжения и одновременно — перехода. Транзитный Плутон завершает соединение с натальным Сатурном Украины. А на выходе часто происходят самые сильные разочарования: иллюзии рушатся, маски падают, и становится ясно, что старые опоры больше не работают, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Плутон — планета глубинных трансформаций, символ кризиса и перерождения. Его работа хирурга подходит к концу — вскрыто все, что было нежизнеспособным через болезненный, но необходимый этап трансформации. Плутон разрушает старые формы, чтобы дать место новым.

Сатурн — управитель Асцендента Украины, символ государственных структур, законов, системы власти и опоры общества. Когда Плутон соединяется с Сатурном, это означает давление на сам фундамент государства. В течение последних двух лет Украина проходила через этап тотального вскрытия: кризис доверия к власти, разрушение старых моделей управления, испытание на прочность всех институтов.

С января 2026 начнется закрепление новых правил игры, а значит, переход от кризиса выживания к восстановлению и переосмыслению. Возможны важные политические решения, которые окончательно отделяют страну от прежних моделей зависимости и открывают путь к формированию новых союзов и стратегий.

Весь декабрь активен секстиль ретро Урана и ретро Нептуна — аспект, который дает возможность соединить мечту и реформу, вдохновение и практическое обновление. Но во второй декаде декабря напряжение усиливается: Лилит в оппозиции к ретро Урану в Тельце создает конфликтный фон, выводит наружу то, что долго замалчивалось. Политические скандалы и разоблачения — обычное дело при таком аспекте.

1 декабря Плутон образует секстиль с Венерой, которая вечером 30 ноября вошла в знак Стрельца. Это смягчает напряжение, открывает пространство для диалога и поиска новых ценностей, особенно в сфере союзов и международных отношений.

5 декабря в 01:14 (gmt+2) полнолуние в Близнецах. Солнце и Луна формируют большой квадрат с осью Лунных Узлов, и это создает ощущение раскола в стране и мире в целом: кармические узлы тянут в разные стороны, заставляя выбирать между прошлым и будущим. В коллективном поле это может проявиться как противоречие между стремлением к завершению войны и требованием ее продолжения.

С 6 по 8 декабря Меркурий образует тригон с ретро Юпитером в Раке и Сатурном в Рыбах, формируя «большой водный тригон». Это редкий момент ясности: вопросы документов, зарубежных связей и договоренностей могут решаться легче, чем обычно. Но уже 8 декабря Марс в квадрате с Сатурном возвращает напряжение, особенно на фоне оппозиции Лилит и Урана — это проверка на прочность, момент, когда приходится действовать несмотря на препятствия.

10 декабря — соединение Лилит и Меркурия. Слова становятся острыми, вскрываются тайные мотивы, возможны разоблачения. На следующий день, 11 декабря, Меркурий в Скорпионе в тригоне с Нептуном в Рыбах добавляет глубины и интуиции, позволяя увидеть скрытое и почувствовать истину.

12 декабря в 00:40 Меркурий переходит в знак Стрельца, и коммуникация становится более открытой, прямой, но иногда резкой. Начинается благоприятное время для лекторов, общественных деятелей, а также пропаганды, поскольку в период этого транзита слова обретают силу, оказывая сильное влияние на мышление многих людей.

С 15 декабря Марс входит в Козерог, придавая действиям дисциплину и стратегичность. Но 16 декабря Солнце в квадратуре с Сатурном напоминает о границах и ответственности — это момент, когда приходится столкнуться с реальностью.

20 декабря в 03:43 новолуние в Стрельце, как символ нового начала, поиска смысла и расширения горизонтов. В тот же день Солнце в квадрате с ретро Нептуном может создавать иллюзии и путаницу.

Вечером 20 декабря Лилит входит в знак Стрельца и остается там на девять месяцев, задавая особый тон коллективным процессам. Этот транзит высвечивает теневую сторону веры, убеждений и идеологии: то, что раньше казалось непоколебимой истиной, может оказаться инструментом манипуляции. В общественном пространстве это проявляется как кризис доверия к авторитетам, религиозным и политическим системам, а также как попытки использовать высокие слова о свободе и справедливости для оправдания давления или контроля. Важно научиться отличать истинное знание от фанатизма, а подлинную веру — от навязанных догм.

21 декабря в 17:03 Солнце входит в знак Козерога и наступает зимнее солнцестояние — момент, когда тьма уступает свету. В астрологии это считается днем силы, точкой перелома, когда энергия концентрируется и направляется на практические шаги. Энергия становится более собранной, направленной на практические шаги.

22 декабря — первый восход Солнца при новом транзите. Это символический старт нового цикла: энергия становится более собранной, дисциплинированной, ориентированной на результат. Козерог — знак структуры, ответственности и долгосрочных целей, поэтому именно эти два дня открывают возможность заложить фундамент будущего.

Любые действия, предпринятые в эти дни, имеют особую силу закрепления. Это может быть решение, договор, новый проект или личный выбор. То, что начнется в период солнцестояния, будет иметь продолжение в течение всего следующего года.

Зимнее солнцестояние дает шанс каждому из нас направить энергию в конструктивное русло. Все, что будет сделано в эти дни, станет прочным фундаментом будущего и может изменить жизнь к лучшему.

Важно помнить о том, что 21 декабря Венера в квадрате с Сатурном проверяет отношения на прочность. Венера символизирует любовь, гармонию, ценности и то, что нас объединяет, а Сатурн — границы, ответственность и реальность. Их напряженный аспект проявляется как испытание: отношения проходят экзамен на зрелость и устойчивость.

24 декабря Венера в квадрате с ретро Нептуном добавляет эмоциональной неясности, но вечером ее переход в знак Козерога делает чувства более серьезными и ответственными.

Кульминация месяца — 31 декабря. Формируется стеллиум Солнца, Марса и Венеры, который окончательно сложится в начале января, обещает новый импульс для отношений, союзов и действий. Это мощный подарок под Новый год: энергия любви, отношений и действия освещается Солнцем. Символический момент, когда личное и коллективное соединяются в едином импульсе — желание строить, любить и действовать.