Гороскоп удачи на 2026 год / © Credits

Реклама

Если 2025 год был временем ожиданий, внутренних прозрений и предчувствий, то 2026 приносит ощущение открытых дверей. Да, год начинается под влиянием серьезных энергий — соединение Сатурна и Нептуна в Овне требует собранности и ясности. Но за этой строгостью скрыта великая награда: кто сумел остаться верным мечте, теперь увидит первые реальные результаты, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С весны 2026 года начинается процесс материализации идеалов. Люди, которые в 2025 году только мечтали, теперь начинают строить, творить, воплощать. Мир ищет новые смыслы и новые формы успеха, основанные не на силе и наживе, а на созидании, искусстве, взаимопонимании и смелости быть живыми.

Уран в Близнецах с 26 апреля открывает новые пути заработка, общения, обучения. Впереди тот, кто гибок, открыт, умеет мыслить нестандартно. Везение года — это синтез индивидуальной яркости и коллективного смысла. Это не случайная удача, а закономерное следствие того, что человек встал на путь своего призвания. Мир поощряет смелость, креатив, щедрость и инициативу.

Реклама

После года напряжённых перестроек, вызванных соединением Сатурна и Нептуна в Овне, и под влиянием Урана в Близнецах, мир входит в фазу яркого самоутверждения. Если первая половина 2026 года требовала смелости и труда, то вторая половина приносит вдохновение, уверенность и чувство вознаграждения.

С 30 июня 2026 года Юпитер — планета расширения, удачи и высшего смысла — входит в знак Льва, где будет двигаться до конца июля 2027 года. Это транзит, который пробуждает творческую силу, усиливает личную харизму и зовет к великодушию. Он усиливается новым циклом Лунных Узлов в знаках Льва и Водолея, формируя новое коллективное поле вдохновения — удача приходит к тем, кто действует не в одиночку, а объединяет людей вокруг идеи.

Общий фон 2026 года напоминает переход от глубины чувств к сиянию самовыражения. Если первая половина года помогает исцелить прошлое и укрепить внутренние опоры, то вторая открывает пространство для творчества, признания и личных достижений.

Пока Юпитер завершает свое движение по Раку, представители этого знака ощущают поддержку в семейных делах, эмоциональном исцелении, укреплении корней. Скорпионы получают шанс легко трансформировать старые сценарии. Рыбы чувствуют прилив вдохновения, духовной поддержки и интуитивной ясности.

Реклама

У знаков стихии Воды сфера личных взаимоотношений наполняются теплом, вдохновение растет, появляются возможности для эмоционального исцеления и внутреннего роста. Юпитер в Раке приносит чувство защищенности, усиливает интуицию и помогает воплотить мечты, основанные на искренних и традиционных желаниях.

Когда Юпитер войдет в знак Льва, мир будет искать вдохновляющих лидеров готовым к новым свершениям, способных зажечь других своим примером. В этот период внутреннее Солнце, начинает светить ярче, вдохновляя искать способы самореализации, признание и щедрое самовыражение.

Юпитер во Льве зажигает сердца, усиливает харизму и дает шанс проявить себя — в любви, карьере, творчестве. Все, что делается с уверенностью и страстью, получит блестящий отклик. Действие, вдохновение и смелость становятся проводниками удачи, а сцена зовет тех, кто готов сиять не ради себя, а ради общего блага.

Это время для ярких решений, побед, вдохновения и уверенности. Огненные знаки почувствуют, что обстоятельства складываются в их пользу, а Вселенная словно подталкивает их действовать смело и творчески. Для представителей огненной триады 2026 год станет годом удачи, расширения и мощного притока энергии жизни.

Реклама

Львы становятся магнитами удачи: их харизма, творчество и лидерство получают поддержку.

Юпитер в их знаке усиливает везение, магнетизм, приток возможностей. Это время, когда даже скромные начинания могут перерасти в успех, а личная харизма становится ресурсом. Особенно благоприятно для творческих проектов, публичных выступлений, карьерного роста и романтических инициатив.

Юпитер в вашем знаке открывает врата удачи, притягивает внимание, успех, признание.

Многие Львы получат новые роли, работу мечты, творческий проект или публику, которая их услышит. Берите на себя социальную ответственность, и Вселенная поднимет вас еще выше. Главное — не забывать о щедрости и великодушии: Юпитер любит тех, кто делится светом.

Реклама

Стрельцы расширяют горизонты, находят новые аудитории, вдохновляют и обучают. Юпитер, ваш управитель, возвращается в знак родственной стихии, а вместе с ним возвращается вера, вдохновение и драйв. 2026 год пробуждает вашу миссию, зовет на новый путь. Это период духовного вдохновения, путешествий, международных проектов, обучения и расширения горизонтов.

Юпитер во Льве активирует огненную природу Стрельца, помогает выйти на сцену, заявить о себе, найти аудиторию. Особенно благоприятно для педагогов, философов, коучей, тех, кто ведет за собой. Это время, когда можно превратить идею в движение, а мечту — в миссию. Делитесь идеями — и они начнут работать на вас.

Овны ощущают мощный приток энергии, что дает новый импульс к реализации. Усиливается уверенность, лидерские качества и творческая энергия. Все, что выстраивалось последние годы, теперь начинает приносить плоды. Юпитер во Льве усиливает уверенность, помогает воплотить амбициозные замыслы и притягивает нужных людей.

На фоне соединения Сатурна и Нептуна в их знаке, Юпитер во Льве становится катализатором реализации мечты. Жизнь вознаградит за смелость быть собой. Ваши замыслы получают поддержку, признание и рост. Особенно благоприятный период для тех, кто работает в сфере образования, искусства, предпринимательства.

Реклама

Удача в 2026 году приходит к тем, кто действует с вдохновением, мыслит нестандартно и живет честно. Это год, когда внутренний свет становится магнитом возможностей, а зрелость — ключом к настоящему везению.