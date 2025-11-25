ТСН у соціальних мережах

Що зірки нам пророкують: гороскоп на грудень 2025 року

Марина Скаді
Гороскоп на грудень 2025 року

Гороскоп на грудень 2025 року / © Associated Press

Грудень стає точкою максимального напруження і водночас — переходу. Транзитний Плутон завершує з’єднання з натальним Сатурном України. А на виході часто відбуваються найсильніші розчарування: ілюзії руйнуються, маски падають, і стає зрозумілим, що старі опори більше не працюють, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Плутон — планета глибинних трансформацій, символ кризи і переродження. Його робота хірурга добігає кінця — розкрито все, що було нежиттєздатним через болісний, але необхідний етап трансформації. Плутон руйнує старі форми, щоб дати місце новим.

Сатурн — управитель Асцендента України, символ державних структур, законів, системи влади та опори суспільства. Коли Плутон з’єднується з Сатурном, це означає тиск на сам фундамент держави. Протягом останніх двох років Україна проходила через етап тотального розтину: криза довіри до влади, руйнування старих моделей управління, випробування на міцність усіх інституцій.

Від січня 2026 року почнеться закріплення нових правил гри, а отже, перехід від кризи виживання до відновлення і переосмислення. Можливі важливі політичні рішення, які остаточно відокремлюють країну від колишніх моделей залежності та відкривають шлях до формування нових союзів і стратегій.

Весь грудень активний секстиль ретро-Урана і ретро-Нептуна — аспект, який дає можливість поєднати мрію і реформу, натхнення і практичне оновлення. Але в другій декаді грудня напруженість посилюється: Ліліт в опозиції до ретро-Урана в Тельці створює конфліктне тло, виводить назовні те, що довго замовчували. Політичні скандали і викриття — звична річ за такого аспекту.

1 грудня Плутон утворює секстиль із Венерою, яка ввечері 30 листопада увійшла в знак Стрільця. Це пом’якшує напруженість, відкриває простір для діалогу і пошуку нових цінностей, особливо у сфері союзів і міжнародних відносин.

5 грудня о 01:14 (gmt+2) повя у Близнятах. Сонце і Місяць формують великий квадрат з віссю Місячних Вузлів, і це створює відчуття розколу в країні та світі загалом: кармічні вузли тягнуть у різні боки, змушуючи обирати між минулим і майбутнім. У колективному полі це може виявитися як суперечність між прагненням завершити війну і вимогою її продовження.

Від 6 до 8 грудня Меркурій утворює тригон із ретро-Юпітером у Раку і Сатурном у Рибах, формуючи «великий водний тригон». Це рідкісний момент зрозумілості: питання документів, зарубіжних зв’язків і домовленостей можуть розв’язуватися легше, ніж зазвичай. Але вже 8 грудня Марс у квадраті із Сатурном повертає напруженість, особливо на тлі опозиції Ліліт і Урана — це перевірка на міцність, момент, коли доводиться діяти, незважаючи на перешкоди.

10 грудня — з’єднання Ліліт і Меркурія. Слова стають гострими, розкриваються таємні мотиви, можливі викриття. Наступного дня, 11 грудня, Меркурій у Скорпіоні в тригоні з Нептуном у Рибах додає глибини та інтуїції, даючи змогу побачити приховане і відчути істину.

12 грудня о 00:40 Меркурій переходить у знак Стрільця, і комунікація стає більш відкритою, прямою, але іноді різкою. Починається сприятливий час для лекторів, громадських діячів, а також пропаганди, оскільки в період цього транзиту слова знаходять силу, сильно впливаючи на мислення багатьох людей.

Від 15 грудня Марс входить у Козоріг, надаючи діям дисципліни і стратегічності. Але 16 грудня Сонце у квадратурі з Сатурном нагадує про кордони і відповідальність — це момент, коли доводиться зіткнутися з реальністю.

20 грудня о 03:43 молодик у Стрільці, як символ нового початку, пошуку сенсу і розширення горизонтів. Того самого дня Сонце у квадраті з ретро Нептуном може створювати ілюзії й плутанину.

Увечері 20 грудня Ліліт входить у знак Стрільця і залишається там на дев’ять місяців, задаючи особливий тон колективним процесам. Цей транзит висвічує тіньовий бік віри, переконань та ідеології: те, що раніше здавалося непохитною істиною, може виявитися інструментом маніпуляції. У громадському просторі це виявляється як криза довіри до авторитетів, релігійних і політичних систем, а також як спроби використати високі слова про свободу і справедливість для виправдання тиску чи контролю. Важливо навчитися відрізняти справжнє знання від фанатизму, а справжню віру від нав’язаних догм.

21 грудня о 17:03 Сонце входить у знак Козорога і настає зимове сонцестояння — момент, коли темрява поступається світлу. В астрології це вважається днем сили, точкою переламу, коли енергія концентрується і спрямовується на практичні кроки. Енергія стає більш зібраною, спрямованою на практичні кроки.

22 грудня — перше сходження Сонця за нового транзиту. Це символічний старт нового циклу: енергія стає більш зібраною, дисциплінованою, орієнтованою на результат. Козоріг — знак структури, відповідальності та довгострокових цілей, тому саме ці два дні відкривають можливість закласти фундамент майбутнього.

Будь-які дії, зроблені цими днями, мають особливу силу закріплення. Це можуть бути рішення, договір, новий проєкт або особистий вибір. Те, що почнеться в період сонцестояння, матиме продовження протягом усього наступного року.

Зимове сонцестояння дає шанс кожному з нас спрямувати енергію в конструктивне русло. Усе, що буде зроблено цими днями, стане міцним фундаментом майбутнього і може змінити життя на краще.

Важливо пам’ятати про те, що 21 грудня Венера у квадраті із Сатурном перевіряє стосунки на міцність. Венера символізує кохання, гармонію, цінності й те, що нас об’єднує, а Сатурн — кордони, відповідальність і реальність. Їхній напружений аспект проявляється як випробування: стосунки проходять іспит на зрілість і стійкість.

24 грудня Венера у квадраті з ретро-Нептуном додає емоційної незрозумілості, але ввечері її перехід у знак Козорога робить почуття серйознішими і відповідальнішими.

Кульмінація місяця — 31 грудня. Формується стеліум Сонця, Марса і Венери, який остаточно складеться на початку січня, що обіцяє новий імпульс для стосунків, союзів і дій. Це потужний подарунок під Новий рік: енергія любові, стосунків і дії висвітлюється Сонцем. Символічний момент, коли особисте і колективне з’єднуються в єдиному імпульсі — бажання будувати, кохати і діяти.

