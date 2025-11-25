Вершкова паста з беконом та в’яленими помідорами: рецепт ідеальної вечері

Вершкова паста з беконом та в’яленими помідорами / © Associated Press

Реклама

Саме такою є вершкова паста з беконом та в’яленими помідорами, страва про рецепт якої розповіли на сторінці samura_cooking, вона вже встигла закохати у себе тисячі домашніх кухарів. Вона проста, дуже ароматна та вражає з першої ложки. І так, це саме той випадок, коли 10 хв на кухні і ви їсте, як у хорошому італійському бістро.

Інгредієнти паста 200 г бекон 100 г маленька цибуля 1 шт. в’ялені помідори 6–8 шт. бульйон (курячий чи овочевий) 100 мл вершки 150 мл томатна паста 1 ст. л пармезан 50 г свіжа зелень сіль перець оливкова олія

Приготування

Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente. Злийте, але залишіть у чашці трохи води від пасти, раптом знадобиться для соусу. Підсмажте бекон на середньому вогні, до хрумкої скоринки та ароматного жиру. Вкиньте цибулю та в’ялені помідори. Обсмажте до м’якості цибулі та розкриття ароматів. Влийте бульйон, вершки та додайте томатну пасту. Перемішайте та дайте соусу поволі кипіти 5–7 хв. Він стане густим, оксамитовим і дуже ароматним. Додайте пасту у соус, перемішайте та прогрійте разом 1 хв. Посипте пармезаном і ще раз акуратно перемішайте. Додайте сіль, перець і подавайте гарячою. Зверху присипте зеленню.

Ця страва чудово підходить для вечері на двох, затишного «кіновечора» чи як страва для гостей, коли хочеться вразити без зайвих зусиль.

Ця паста дуже красива — глянсова текстура вершків, гранатові шматочки в’ялених томатів, золотавий бекон і зелень створюють смачну Instagram картинку.