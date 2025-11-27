Легкость, яркие чувства и новые увлечения: шесть знаков, которым повезет в декабре 2025 года

Кому повезет в декабре 2025 / © Credits

До 15 декабря по Стрельцу перемещается Марс, а Венера — до 25 декабря. Это время огненной энергии, вдохновения, ярких встреч и активных начинаний. Везение приходит через смелость, открытость и готовность действовать. Это время наполнено страстью и импульсом, яркими встречами, вдохновением, новыми проектами, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 15 декабря Марс переходит в Козерог. Энергия становится более строгой и практичной. Венера входит в знак Козерога вечером 24 декабря. Эти транзиты помогают достигать целей и получать хорошие материальные результаты. Успех в это время приходит через дисциплину, умение планировать и действовать шаг за шагом.

Таким образом, первая половина декабря проходит под ярким влиянием огненной стихии. Марс и Венера в Стрельце зажигают атмосферу вдохновением, стремлением к свободе, движением вперед и смелостью. Это период, когда желания ускоряются, а жизнь сама подталкивает к расширению горизонтов.

Но после 15 декабря энергетика меняется: Венера и Марс переходят в земной знак Козерога, принося стабильность, зрелость и способность материализовать то, что было задумано ранее. С этого момента в выигрыше оказываются земные знаки, для которых включается период результативности и практической удачи.

До 15 декабря — удачное время для огненных знаков

Овен

Первая половина декабря — ваше время. Энергия Марса — управителя Овна — в гармоничном положении к вашему знаку усиливает внутренний огонь, помогает действовать смелее и быстрее. Венера в Стрельце приносит легкость, удачу в поездках и расширяет социальные связи.

Это отличный момент, чтобы начинать новое обучение, отправляться в путешествие, продвигать проекты, связанные с интернетом, рекламой, преподаванием.

В любви — яркие, импульсивные встречи, страсть, признания.

Финансово благоприятны вложения в развитие: курсы, обучение, повышение квалификации, инструменты для работы. Всё, что расширяет перспективы, окупится.

Лев

Для Львов начало декабря — время мощного внутреннего подъема. Марс усиливает ваше творческое пламя, а Венера в знаке Стрельца делает вас особенно заметными, привлекательными, харизматичными.

Это период, когда вас хотят видеть, слышать, поддерживать. Вы способны вдохновлять других, вести за собой, заявлять миру о своих талантах.

Публичные выступления, презентации, творческие проекты, работа с аудиторией приносят удачу.

В романтической сфере возможны красивые жесты, яркие чувства, новые увлечения.

Вы как будто снова находите контакт со своей природной силой — солнцем, сияющим без усилий.

Стрелец

Вам надолго запомнится этот прекрасный период. Декабрь начинается с того, что Марс и Венера идут по вашему знаку, наполняя жизнью, легкостью и внутренней искренностью.

Вы чувствуете прилив энергии, харизмы, уверенности в себе.

Появляются новые знакомства, романтические перспективы, возможность проявить себя смело и ярко.

В делах — благоприятный период для старта новых проектов, смены имиджа, продвижения личного бренда, выхода в публичное поле.

Все, что связано с риском, самовыражением, путешествиями и свободой, приносит удачу.

Жизнь словно говорит вам: «Смелее! Ты на правильном пути».

После 15 декабря — удачное время для земных знаков

После середины месяца энергия ощутимо меняет тон. Стрельцовский огонь уступает место сдержанному, уверенно восходящему влиянию Козерога.

Начинается период концентрации, ответственности и материализации.

Именно земные знаки в это время получают возможность выстроить фундамент, укрепиться и продвинуться.

Телец

С переходом Венеры — вашей управительницы — в знак Козерога начинается ваш продуктивный цикл. Вы словно собираете силу, фокусируетесь на важном и получаете результаты от того, что ранее казалось медленным или туманным.

Удача приходит благодаря практичным шагам: финансовым решениям, долгосрочным проектам, укреплению профессиональной позиции.

Отличное время для инвестиций, обновления имиджа, создания новой системы ухода за собой.

В отношениях — зрелость, надежность, решения «на будущее».

Дева

Вторая половина декабря идеально подходит Девам. Венера в Козероге приносит гармонию, стабильность, усиливает вашу естественную элегантность и привлекательность.

Вы можете стать заметнее профессионально, получить признание за свой труд, достигнуть важной цели, к которой давно шли.

Марс помогает довести до конца все начатое, структурировать планы, наладить здоровье, режим, рабочие процессы.

Удача приходит через системность, порядок, письмо, анализ, знания — вашу фирменную силу.

Козерог

С 15 декабря начинается ваш звёздный час. И Венера, и Марс входят в ваш знак, подчеркивая лидерство, силу и способность управлять обстоятельствами.

Вы становитесь центром внимания — как в профессиональной сфере, так и в личной.

Это момент материализации: все, что вы начинаете сейчас, имеет потенциал долгосрочного успеха.

Благоприятны карьерные шаги, личные инициативы, укрепление имиджа, запуск новых проектов.

В любви — вы более притягательны, чем обычно, и производите сильное впечатление.

В делах — поддержка, продвижение, возможность выйти на новый уровень.