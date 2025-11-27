Легкість, яскраві почуття та нові захоплення: шість знаків, яким пощастить у грудні 2025 року

Кому пощастить у грудні 2025 / © Credits

До 15 грудня Стрільцем переміщується Марс, а Венера — до 25 грудня. Це час вогняної енергії, натхнення, яскравих зустрічей і активних починань. Везіння приходить через сміливість, відкритість і готовність діяти. Цей час наповнений пристрастю й імпульсом, яскравими зустрічами, натхненням, новими проєктами, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 15 грудня Марс переходить у Козоріг. Енергія стає суворішою і практичнішою. Венера входить у знак Козорога ввечері 24 грудня. Ці транзити допомагають досягати цілей і отримувати хороші матеріальні результати. Успіх у цей час приходить через дисципліну, уміння планувати і діяти крок за кроком.

Таким чином, перша половина грудня проходить під яскравим впливом вогняної стихії. Марс і Венера у Стрільці запалюють атмосферу натхненням, прагненням до свободи, рухом уперед і сміливістю. Це період, коли бажання прискорюються, а життя саме підштовхує до розширення горизонтів.

Але після 15 грудня енергетика змінюється: Венера і Марс переходять у земний знак Козорога, приносячи стабільність, зрілість і здатність матеріалізувати те, що було задумано раніше. Від цього моменту у виграші опиняються земні знаки, для яких вмикається період результативності та практичної удачі.

До 15 грудня — вдалий час для вогняних знаків

Овен

Перша половина грудня — ваш час. Енергія Марса — управителя Овна — у гармонійному положенні до вашого знака посилює внутрішній вогонь, допомагає діяти сміливіше і швидше. Венера у Стрільці приносить легкість, талан в поїздках і розширює соціальні зв’язки.

Це чудовий момент, щоб починати нове навчання, вирушати в подорож, просувати проєкти, пов’язані з інтернетом, рекламою, викладанням.

У коханні — яскраві, імпульсивні зустрічі, пристрасть, освідчення.

Фінансово сприятливі вкладення в розвиток: курси, навчання, підвищення кваліфікації, інструменти для роботи. Все, що розширює перспективи, окупиться.

Лев

Для Левів початок грудня — час потужного внутрішнього піднесення. Марс посилює ваше творче полум’я, а Венера в знаку Стрільця робить вас особливо помітними, привабливими, харизматичними.

Це період, коли вас хочуть бачити, чути, підтримувати. Ви здатні надихати інших, вести за собою, заявляти світові про свої таланти.

Публічні виступи, презентації, творчі проєкти, робота з аудиторією приносять удачу.

У романтичній сфері можливі красиві жести, яскраві почуття, нові захоплення.

Ви ніби знову знаходите контакт зі своєю природною силою — сонцем, що сяє без зусиль.

Стрілець

Вам надовго запам’ятається цей прекрасний період. Грудень починається з того, що Марс і Венера йдуть вашим знаком, наповнюючи життям, легкістю і внутрішньою щирістю.

Ви відчуваєте прилив енергії, харизми, впевненості в собі.

З’являються нові знайомства, романтичні перспективи, можливість проявити себе сміливо і яскраво.

У справах — сприятливий період для старту нових проєктів, зміни іміджу, просування особистого бренду, виходу в публічне поле.

Усе, що пов’язано з ризиком, самовираженням, подорожами і свободою, приносить удачу.

Життя немов говорить вам: «Сміливіше! Ти на правильному шляху».

Після 15 грудня — вдалий час для земних знаків

Після середини місяця енергія відчутно змінює тон. Стрільцівський вогонь поступається місцем стриманому, впевнено висхідному впливу Козорога.

Починається період концентрації, відповідальності та матеріалізації.

Саме земні знаки в цей час отримують можливість вибудувати фундамент, зміцнитися і просунутися.

Телець

З переходом Венери — вашої управительки — у знак Козорога починається ваш продуктивний цикл. Ви наче збираєте силу, фокусуєтесь на важливому й отримуєте результати від того, що раніше здавалося повільним або туманним.

Талан приходить завдяки практичним крокам: фінансовим рішенням, довгостроковим проєктам, зміцненню професійної позиції.

Чудовий час для інвестицій, оновлення іміджу, створення нової системи догляду за собою.

У стосунках — зрілість, надійність, рішення «на майбутнє».

Діва

Друга половина грудня ідеально підходить Дівам. Венера в Козорозі приносить гармонію, стабільність, посилює вашу природну елегантність і привабливість.

Ви можете стати помітнішими професійно, отримати визнання за свою працю, досягти важливої мети, до якої давно йшли.

Марс допомагає довести до кінця все розпочате, структурувати плани, налагодити здоров’я, режим, робочі процеси.

Талан приходить через системність, лад, письмо, аналіз, знання — вашу фірмову силу.

Козоріг

Від 15 грудня починається ваш зоряний час. І Венера, і Марс входять у ваш знак, підкреслюючи лідерство, силу і здатність керувати обставинами.

Ви стаєте центром уваги — як у професійній сфері, так і в особистій.

Це момент матеріалізації: все, що ви починаєте зараз, має потенціал довгострокового успіху.

Сприятливі кар’єрні кроки, особисті ініціативи, зміцнення іміджу, запуск нових проєктів.

У коханні — ви більш привабливі, ніж зазвичай, і справляєте сильне враження.

У справах — підтримка, просування, можливість вийти на новий рівень.