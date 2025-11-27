ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

День ангела 27 листопада: кого та як вітати з іменинами

27 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 27 листопада, день ангела

Який сьогодні, 27 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 27 листопада

27 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Василя, Володимира, Всеволода, Гаврила, Дмитра, Івана, Миколу, Олексія, Романа, Сергія.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, ціленаправлений. В дорослому віці стає безкорисливим.

Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві потайливий, зарозумілий. В дорослому віці стає витривалим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві відкритий, доброзичливий. В дорослому віці стає допитливим.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві оптимістичний, добрий. В дорослому віці стає улюбленцем жінок.

Всеволод — старослов’янське ім’я, перекладається як “володіти всім”. В дитинстві спокійний, повільний. В дорослому віці стає терплячим.

Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог — моя сила”. В дитинстві стабільний, замкнутий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві прямолінійний, відкритий до спілкування. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Роман — латинське ім’я, перекладається як “римський громадянин”. В дитинстві обережний, життєлюбний. В дорослому віці стає непередбачуваним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боязкий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

День ангела 27 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 27 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 27 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе в правильному напрямку, оберігає від негараздів і дарує спокій, тепло та щирі посмішки кожного дня.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, радістю та любов’ю. Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає твою душу і допомагає здійснювати найсміливіші мрії.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронець дарує сили у важкі моменти, підтримку у сумніви та безмежну радість у щасливі миті. Бажаю здоров’я, гармонії та тепла серця щодня.

***

З днем ангела! Нехай цей день принесе тобі спокій, усмішки близьких і відчуття того, що ти завжди під захистом невидимого друга, який веде тебе шляхом добра та щастя.

***

Вітаю тебе зі святом твого ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, серце було відкритим для радості, а життя сповнене щирих та теплих моментів.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie