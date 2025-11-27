День ангела 27 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 27 листопада

27 листопада 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Василя, Володимира, Всеволода, Гаврила, Дмитра, Івана, Миколу, Олексія, Романа, Сергія.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, ціленаправлений. В дорослому віці стає безкорисливим.

Борис — давньоперсидське ім’я, перекладається як “спадкоємець”. В дитинстві потайливий, зарозумілий. В дорослому віці стає витривалим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві відкритий, доброзичливий. В дорослому віці стає допитливим.

Володимир — старонімецьке походження, означає “володіє світом”. В дитинстві оптимістичний, добрий. В дорослому віці стає улюбленцем жінок.

Всеволод — старослов’янське ім’я, перекладається як “володіти всім”. В дитинстві спокійний, повільний. В дорослому віці стає терплячим.

Гаврило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог — моя сила”. В дитинстві стабільний, замкнутий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві прямолінійний, відкритий до спілкування. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві веселий, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Роман — латинське ім’я, перекладається як “римський громадянин”. В дитинстві обережний, життєлюбний. В дорослому віці стає непередбачуваним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві боязкий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

День ангела 27 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе в правильному напрямку, оберігає від негараздів і дарує спокій, тепло та щирі посмішки кожного дня.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було наповнене світлом, радістю та любов’ю. Нехай твій ангел-хранитель завжди оберігає твою душу і допомагає здійснювати найсміливіші мрії.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій охоронець дарує сили у важкі моменти, підтримку у сумніви та безмежну радість у щасливі миті. Бажаю здоров’я, гармонії та тепла серця щодня.

***

З днем ангела! Нехай цей день принесе тобі спокій, усмішки близьких і відчуття того, що ти завжди під захистом невидимого друга, який веде тебе шляхом добра та щастя.

***

Вітаю тебе зі святом твого ангела! Бажаю, щоб світло твого ангела завжди освітлювало шлях, серце було відкритим для радості, а життя сповнене щирих та теплих моментів.