Церковне свято 26 листопада / © unsplash.com

Завтра, 26 листопада, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Аліпія, стовпника. Деталі про раннє життя Аліпія майже не збереглися. Відомо, що він народився у IV–V столітті в Каппадокії або у Малій Азії, регіоні, де активно розвивалося християнське чернецтво. Його виховання було глибоко християнським, і вже юнаком він прагнув життя відлюдника.

Аліпій вирішив віддалитися від світу і присвятити себе молитві та строгому аскетизму. Спочатку він жив у монастирі, але швидко відчув потребу у суворішому подвижництві, яке часто практикували “стовпники” — ченці, що проводили більшу частину життя, стоячи на високих колонах, у постійній молитві.

Аліпій став стовпником, тобто людиною, яка обрала для себе фізично суворий і символічний спосіб життя: він проводив багато років на високій колонах, без зручностей, обмежуючи себе у їжі та сні, щоб зосередитися на духовному вдосконаленні та молитві.

Його головною метою було безперервне спілкування з Богом. Він практикував глибоку самотність і постійний внутрішній подвиг. Відомо, що Аліпій відмовлявся від будь-яких матеріальних благ, прагнучи повного відриву від світу.

Аліпій був учнем святого Стефана Сурозького, який навчав аскетизму та глибокої молитви. Як і його наставник, Аліпій вважав, що справжнє життя чернеця полягає у самовідданості Богу та постійному духовному самовдосконаленні. Його приклад надихав багатьох монахів і простих людей, які прагнули духовного життя.

Преподобний Аліпій шанується як один із видатних стовпників, які показали, що через повне самозречення та молитву людина може досягти великої духовної глибини. Його пам’ять вшановують у церковних календарях Православної Церкви, а його життя слугує прикладом суворого, але чистого і самовідданого подвижництва.

Прикмети 26 листопада

Народні прикмети 26 листопада / © unsplash.com

Морозний ранок обіцяє довгу й холодну зиму.

Сильний північний вітер цього дня віщує сувору зиму.

Чисте небо вранці — снігопад протягом тижня.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня небажано вирушати на полювання або їхати в далеку дорогу. Якщо ж відкласти поїздку неможливо, слід перед відправленням щиро помолитися, щоб вона минула безпечним і вдалим чином.

Що можна робити завтра

За народними віруваннями, щоб заручитися благословенням святого, 26 листопада слід активно трудитися й докласти зусиль. Також цього дня намагалися погасити всі борги, аби новий рік був щедрим і фінансово вдалим.