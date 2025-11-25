- Дата публікації
Її просто не впізнати: королеву Максиму в діловому образі і без прикрас заскочили в аеропорту
Королева Максима була зазнімкована в аеропорту Джакарти, Її Величність прилетіла з візитом до Індонезії.
Королева Нідерландів вирушила до країни як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. Її візит триватиме три дні.
Цього разу Максима обрала досить скромний образ для поїздки. На ній був лаконічний чорний жакет, під який була біла сорочка та чорні вкорочені штани. Їх королева поєднувала зі шкіряними туфлями-лоферами від Banana Republic. Образ Максима цього разу не стала доповнювати прикрасами, тому мала незвичайний вигляд. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.
