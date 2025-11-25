ТСН у соціальних мережах

Її просто не впізнати: королеву Максиму в діловому образі і без прикрас заскочили в аеропорту

Королева Максима була зазнімкована в аеропорту Джакарти, Її Величність прилетіла з візитом до Індонезії.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Нідерландів вирушила до країни як спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань фінансового добробуту. Її візит триватиме три дні.

Цього разу Максима обрала досить скромний образ для поїздки. На ній був лаконічний чорний жакет, під який була біла сорочка та чорні вкорочені штани. Їх королева поєднувала зі шкіряними туфлями-лоферами від Banana Republic. Образ Максима цього разу не стала доповнювати прикрасами, тому мала незвичайний вигляд. Волосся вона розпустила та зробила легкий макіяж.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Днями ми показували, як королева відвідувала урочистий захід у Роттердамі, приїхавши на нього в сукні улюбленого відтінку.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

