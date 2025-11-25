ТСН у соціальних мережах

Ледь не сконфузилася перед майбутнім королем: Кейт Вінслет згадала свою першу публічну зустріч з Чарльзом III

Британська акторка Кейт Вінслет згадала, як тридцять років тому вперше зустрілася з принцом Уельським Чарльзом і ледь не осоромилася під час неї.

Кейт Вінслет

Кейт Вінслет / © Getty Images

Через кілька тижнів зірка Кейт Вінслет стане спеціальною гостею різдвяного концерту принцеси Уельської «Together at Christmas», де, можливо, знову зустрінеться віч-на-віч з королем Чарльзом.

Нещодавно у програмі «Jimmy Kimmel Live!», Кейт розповіла про те, як 30 років тому відбулася їхня перша зустріч з Чарльзом. Їй тоді було 20 років, і вона відвідала прем’єру фільму «Розум і почуття» 1996 року в Лондоні, де з’явився і принц Чарльз. Кейт Вінслет тоді обрала сміливу напівпрозору мереживну сукню для цього гламурного виходу, а потім зрозуміла, що справді збирається зустрітися з тодішнім принцом Уельським.

Кейт Вінслет на прем’єрі фільму «Розум і почуття» 1996 року в Лондоні / © Getty Images

Кейт Вінслет на прем’єрі фільму «Розум і почуття» 1996 року в Лондоні / © Getty Images

«Коли я вперше його зустріла, боже мій, він прийшов підтримати прем’єру», — сказала вона, додавши. «І я якось не усвідомлювала, що ми дійсно зустрінемося з ним, і тому забула, що на мені щось на кшталт прозорого мереживного вбрання», — пише womanandhome.com.

На щастя, Кейт Вінслет уникла незручної ситуації в «голій» сукні, накинувши на себе пальто.

«Коли він попрямував до мене, я подумала: „Соски, соски, соски, боже мій!“ І хтось просто сказав: „Пальто!“, а я відповіла: „Ваша Величносте!“, фактично накинувши на себе пальто», — розповіла акторка.

Принц Уельський Чарльз відвідав прем’єру фільму «Розум і почуття» в 1996 році в Лондоні / © Getty Images

Принц Уельський Чарльз відвідав прем’єру фільму «Розум і почуття» в 1996 році в Лондоні / © Getty Images

На знімках з того дня видно, як принц Уельський жваво розмовляє з колегою Кейт за фільмом «Розум і почуття», покійним Аланом Рікманом, поки вона стоїть у черзі, готова зробити реверанс перед майбутнім королем.

Нагадаємо, нещодавно монарх зібрав знаменитостей на прийомі в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, на якому також була присутня і Кейт Вінслет.

Кейт Вінслет прийомі в Сент-Джеймському палаці / © Associated Press

Кейт Вінслет прийомі в Сент-Джеймському палаці / © Associated Press

