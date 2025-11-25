Город на підвіконні: 10 трав, найкращих для вирощування в приміщенні взимку

Трави на вікні / © Credits

Реклама

У більшості регіонів неможлива посадка нових культур так глибоко восени. Але не потрібно надто сумувати, коли ви збираєте останній шпинат чи базилік — оскільки ви можете вирощувати як зелені листові овочі, так і багато улюблених трав у приміщенні в контейнерах. Все, що вам потрібно, — це сонячне вікно або хороше освітлення для вирощування.

Ви можете посадити різноманітні італійські трави, якщо це те, що ви любите готувати. Або зробити міні-сад сальси в приміщенні з карликовою рослиною помідора та кінзи.

GardeningKnowHow назвав трави, які легко вирощувати, вони сповнені смаку та оживлять вашу кухню в похмурі зимові дні.

Реклама

Петрушка

Петрушка / © Credits

У вас є сонячне вікно? Якщо так, то петрушку легко виростити в приміщенні. Замочіть насіння на 24 години перед садінням. Виберіть горщик з дренажними отворами, потім додайте якісний ґрунт. Зволожте ґрунт, потім помістіть насіння на ґрунт, злегка прикривши його. Підтримуйте ґрунт вологим, але не мокрим.

Петрушка потребує 6-8 годин яскравого сонця на день. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте лампу для вирощування.

Шніт-цибуля

Цей родич цибулі, схожий на траву, швидко росте з насіння, розсипаного по вологому, добре дренованому ґрунту. Поставте контейнер для цибулі в приміщенні на повне сонце. Коли цибуля дозріє, зріжте кілька від основи. За можливості використовуйте її того ж дня, коли ви її зрізали, оскільки вона має найбільший смак, коли її щойно зібрали.

Мʼята

Мʼята / © Associated Press

Якщо у вашому саду є м’ята, ви знаєте, що цю рослину не потрібно вмовляти. Вона, швидше за все, захопить весь сад, ніж загине. Вирощуйте м’яту в приміщенні, викопавши її з вашого вуличного саду. М’ята досить легко зимує в приміщенні, якщо у вас є сонячне вікно. Однак не використовуйте один з цих неглибоких контейнерів — вам знадобиться контейнер для м’яти глибиною щонайменше 30 см і діаметром близько 16 см. М’яті потрібне регулярне поливання, а не обприскування, щоб процвітати. Тож віднесіть її до раковини, наповніть контейнер і дайте йому стекти.

Реклама

Базилік

Базилік — чудова рослина для вирощування в приміщенні з його великим яскраво-зеленим листям. Ви можете купити молоду рослину в садовому магазині, пересадити її ззовні в кімнатний горщик або взяти живці з вуличних горщиків. Вони дуже швидко вкорінюються у воді. Використовуйте ґрунт для горщиків на основі компосту та підтримуйте ґрунт вологим. Тримайте його в місці, яке постійно тепле, для найкращих результатів. Знайдіть чудову кулінарну суміш насіння базиліка від Park Seed.

Кінза

Кінза / © Credits

Кімнатна кінза — ще одна швидкозростальна трава, яка переходить від насіння до збирання врожаю менш ніж за місяць. Найскладніше у вирощуванні кінзи в приміщенні — це забезпечити рослині правильне сонячне світло, оскільки вона в’яне під прямими сонячними променями, але потребує яскравого непрямого сонця. Посадіть насіння кінзи у великий контейнер, щонайменше 45 см завширшки та 30 см завглибшки. Ґрунт має бути постійно вологим. Зовнішнє листя прищипуйте для приготування їжі, залишаючи внутрішні рости. Кінзу можна збирати лише через три-чотири тижні.

5 найкращих листових овочів для вирощування в приміщенні

Необов’язково відмовлятися від свіжих домашніх продуктів лише тому, що зараз зима.

Реклама

Шпинат

Щоб вирощувати шпинат у приміщенні, вам знадобляться досить глибокі контейнери — від 30-40 см — та сонячне вікно або освітлення для вирощування щонайменше 12 годин на день. Насіння має бути заглиблене приблизно на 2,5 см у вологий ґрунт на відстані приблизно 10 см одне від одного. Підтримуйте ґрунт вологим протягом усього періоду росту. Після появи справжніх листків прорідіть розсаду до 15 см одне від одного. Спочатку зніміть зовнішнє листя, щоб внутрішнє листя продовжувало рости.

Салат-латук

Жоден салат не є смачнішим, ніж той, що приготований з молодого салату, вирощеного на вашому кухонному вікні. Вам не знадобиться глибокий контейнер. Наповніть горщик ґрунтом, притисніть насіння до поверхні ґрунту, а потім обприскайте водою. Зачекайте, поки рослини досягнуть 30 см заввишки, перш ніж починати збирати зовнішнє листя. Це займе від одного до двох місяців.

Мікрозелень

Мікрозелень / © Associated Press

Мікрозелень, яку легко вирощувати в приміщенні, — це крихітні паростки, що ростуть з насіння інших рослин, таких як мангольд, базилік та буряк. Її збирають і додають у салати, коли вона ще є розсадою, тому ви ніколи не отримаєте зрілих овочів. Як і салат, мікрозелень не потребує глибоких горщиків, достатньо кількох сантиметрів ґрунту. Розсипте суміш насіння, а потім обережно притисніть насіння до ґрунту. Обприскайте насіння, щоб полити, і очікуйте появи паростків через кілька днів. Зріжте паростки на рівні ґрунту, коли розсада виростить дві пари справжніх листків. Зазвичай це займає два-три тижні.

Рукола

Листова зелень, яка добре підходить для вирощування в приміщенні, має деякі схожі характеристики: вона швидко росте, є компактними рослинами та потребує лише помірного сонячного світла. Рукола відповідає всім цим критеріям. І ви можете отримати постійний урожай, сіючи насіння кожні кілька тижнів. Рослини дозрівають від місяця до шести тижнів.

Реклама

Мікс листових салатів

Суміш різноманітної дрібної молодої салатної зелені виростити дуже просто. Традиційно суміш складалася з кервелю, руколи, листя кукурудзяного салату, дубового салату та цикорію, але іншу зелень можна виключити або замінити. Використовуйте контейнер глибиною від 10 до 15 см, заповнений якісним ґрунтом для горщиків. Посипте насіння ґрунтом, потім додайте зверху невеликий шар ґрунту. Добре полийте та підтримуйте ґрунт вологим. Помістіть у місце, яке отримує багато прямих сонячних променів, або використовуйте штучне освітлення. Збирання урожаю починається приблизно через три тижні, спочатку знімайте зовнішнє листя.