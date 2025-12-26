Чому легка прогулянка може бути дуже корисною: як пережити зимові свята без шкоди для здоровʼя

Сімʼя гуляє в лісі / © Credits

Прогулянки — це чудовий спосіб покращити травлення, очистити голову від сонливості та провести час з близькими, але часто вона може здаватися ще однією справою, яку потрібно організувати.

Оскільки переваги ходьби складно переоцінити — від покращення психічного здоров’я до покращення нічного сну, — Woman&Home розповідає, чому нам дійсно варто взути свої найзручніші черевики і вийти на вулицю.

5 переваг прогулянки на свята

Дає відчуття припливу енергії

Свята можуть зробити нас млявими, але лише 10-хвилинної прогулянки достатньо, щоб зарядитися енергією та підвищити розумову активність.

Окрім того, що їжа та алкоголь впливають на наше самопочуття, в наших оселях повні матеріалів та електронних пристроїв, які створюють надлишок позитивних іонів, що виснажують нашу енергію, каже коучиня з питань мислення і психічного здоров’я Фенелла Гемус.

Прогулянки на свіжому повітрі, особливо в лісі чи біля водойми, відновлюють цей баланс, підвищуючи рівень енергії.

Спалює калорії

Прогулянка може допомогти спалити частину зайвих калорій, які ви могли спожити під час святкування.

Людина в середньому людина близько 38 калорій за кожні 10 хвилин помірної ходьби. Тож півгодинна прогулянка після вечері може допомогти вам спалити 114 калорій і більше, якщо ви ходитимете трохи швидше.

Відкриває простір для відпочинку на самоті

Прогулянка допомагає знизити рівень кортизолу, повертаючи нашу нервову систему до спокійнішого стану, каже коучиня. Ви можете відчути переваги, зробивши перепочинок на самоті.

Відпочинок важливий для психічного добробуту, тому не соромтеся встановлюватиі особисті межі, і ви почуватиметеся краще, коли повернетеся до них.

Допомагає лікувати похмілля

Ходьба може допомогти позбутися похмілля, оскільки приплив кисню дозволяє вашому організму швидше розщеплювати алкогольні токсини, а посилений кровообіг допомагає за головного болю. Це активує лімфу, яка виводить токсини з нашої системи.

Зближує з родичами

Під час прогулянки з літніми родичами надавайте перевагу їхньому комфорту і самопочуттю, розглядаючи коротший, керованіший маршрут з можливостями зупинятися по дорозі.

Якщо холодно, візьміть із собою додатковий одяг і теплий напій. Якщо вони стурбовані натовпом у місті та мікробами, краще виходити в спокійніший час, наприклад, вранці. Прогулянка має бути повільною та адаптованою до потреб літніх людей, щоб вони могли насолоджуватися свіжим повітрям і легкими рухами, не відчуваючи нервовості.

Як оптимізувати прогулянку

Для оптимальної прогулянки зачекайте принаймні 15 хвилин після їжі, щоб дати вашому організму час розпочати процес травлення. Прагніть повільної або помірної швидкості, щоб збільшити частоту серцевих скорочень, не викликаючи задишки. Виходьте до настання сутінків, оскільки денне світло підвищує рівень серотоніну, покращуючи настрій і виробляючи мелатонін для кращого сну.