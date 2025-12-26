День ангела 26 грудня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 26 грудня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 26 грудня

26 грудня 2025 року привітайте з іменинами Луку, Степана, Федора, Антоніну.

Лука — давньогрецьке походження, означає “світло”. В дитинстві слухняний, добре вчиться. В дорослому віці стає холодним, замкнутим в собі.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві доброзичливий, товариський. В дорослому віці стає комунікабельним, працьовитим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві тихий, сором’язливий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

Антоніна — давньогрецьке походження, означає “набуває натомість”. В дитинстві чуйна і довірлива. В дорослому віці стає артистичною, має добре розвинену уяву.

День ангела 26 грудня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди йде поруч, береже від усього лихого, наповнює серце спокоєм, а життя — світлом, добробутом і щирими радощами.

***

У цей особливий день бажаю, щоб ангел-охоронець ніжно тримав тебе за руку у хвилини сумнівів і радів разом із тобою в миті щастя. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для любові, віри та натхнення.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Хай твій небесний заступник щодня дарує сили, оберігає на кожному кроці та допомагає знаходити правильні рішення, ведучи до миру в душі й гармонії в серці.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди вкривав тебе своїми крилами, захищав від негараздів і наповнював кожен день світлом надії, теплом людських сердець та щасливими подіями.

***

Вітаю з Днем ангела і щиро бажаю, щоб твій небесний покровитель був твоєю опорою в житті, допомагав здійснювати мрії, надихав на добрі вчинки та дарував відчуття внутрішнього спокою й радості.