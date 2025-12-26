- Дата публикации
День ангела 26 декабря: кого и как поздравлять с именинами
26 декабря 2025 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 26 декабря
26 декабря 2025 поздравьте с именинами Луку, Степана, Федора, Антонину.
Лука — древнегреческое происхождение, означает “свет”. В детстве послушный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится холодным, замкнутым в себе.
Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве дружелюбный, общительный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, трудолюбивым.
Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий, застенчивый. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.
Антонина — древнегреческое происхождение, означает “приобретает взамен”. В детстве отзывчива и доверчива. Во взрослом возрасте становится артистической, имеет хорошо развитое воображение.
День ангела 26 декабря — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, бережет от всего зла, наполняет сердце спокойствием, а жизнь — светом, благополучием и искренними радостями.
***
В этот особый день желаю, чтобы ангел-хранитель нежно держал тебя за руку в минуты сомнений и радовался вместе с тобой в момент счастья. Пусть в твоей жизни всегда будет место любви, веры и вдохновения.
***
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покров ежедневно дарит силы, оберегает на каждом шагу и помогает находить правильные решения, ведя к миру в душе и гармонии в сердце.
***
С Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда покрывал тебя своими крыльями, защищал от невзгод и наполнял каждый день светом надежды, теплом человеческих сердец и счастливыми событиями.
***
Поздравляю с Днем ангела и искренне желаю, чтобы твой небесный покровитель был твоей опорой в жизни, помогал воплощать мечты, вдохновлял на добрые поступки и даровал ощущение внутреннего покоя и радости.