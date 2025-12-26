День ангела 26 декабря: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 26 декабря, день ангела / © unsplash.com

Кто празднует день ангела 26 декабря

26 декабря 2025 поздравьте с именинами Луку, Степана, Федора, Антонину.

Лука — древнегреческое происхождение, означает “свет”. В детстве послушный, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится холодным, замкнутым в себе.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве дружелюбный, общительный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным, трудолюбивым.

Федор — древнегреческие корни, толкуется как “подарок Бога”. В детстве тихий, застенчивый. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

Антонина — древнегреческое происхождение, означает “приобретает взамен”. В детстве отзывчива и доверчива. Во взрослом возрасте становится артистической, имеет хорошо развитое воображение.

День ангела 26 декабря — душевные поздравления в прозе

День ангела 26 декабря — душевные поздравления в прозе / © unsplash.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный хранитель всегда идет рядом, бережет от всего зла, наполняет сердце спокойствием, а жизнь — светом, благополучием и искренними радостями.

***

В этот особый день желаю, чтобы ангел-хранитель нежно держал тебя за руку в минуты сомнений и радовался вместе с тобой в момент счастья. Пусть в твоей жизни всегда будет место любви, веры и вдохновения.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покров ежедневно дарит силы, оберегает на каждом шагу и помогает находить правильные решения, ведя к миру в душе и гармонии в сердце.

***

С Днем ангела! Желаю, чтобы твой охранник всегда покрывал тебя своими крыльями, защищал от невзгод и наполнял каждый день светом надежды, теплом человеческих сердец и счастливыми событиями.

***

Поздравляю с Днем ангела и искренне желаю, чтобы твой небесный покровитель был твоей опорой в жизни, помогал воплощать мечты, вдохновлял на добрые поступки и даровал ощущение внутреннего покоя и радости.