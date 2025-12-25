Погода на 26 декабря: какие регионы накроют метель и мороз

В Украину пришла настоящая зима / © unsplash.com

В пятницу, 26 декабря, в Украине ожидается потепление. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Завтра ожидается снег, сильный ветер, метели и повышение температуры воздуха. Однако малейшая вероятность осадков будет в западных регионах. На дорогах возможно образование гололеда», — отметила она.

По данным синоптика, снег принесут атмосферные фронты. Потеплеет по всей территории страны — температура воздуха повысится днем до -3…+2 °С.

Погода в Киеве 26 декабря

В столице будет идти снег, а также ожидается сильный ветер, в результате чего возможны вьюги. Температура воздуха в Киеве составит около 0 °С.

Ранее синоптики сообщили, что к Рождеству морозы усилятся, а столбики термометров опустятся до рекордных значений.