Погода на 26 декабря: какие регионы накроют метель и мороз
В пятницу ожидается потепление, однако ряд регионов накроет непогода.
В пятницу, 26 декабря, в Украине ожидается потепление. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Завтра ожидается снег, сильный ветер, метели и повышение температуры воздуха. Однако малейшая вероятность осадков будет в западных регионах. На дорогах возможно образование гололеда», — отметила она.
По данным синоптика, снег принесут атмосферные фронты. Потеплеет по всей территории страны — температура воздуха повысится днем до -3…+2 °С.
Погода в Киеве 26 декабря
В столице будет идти снег, а также ожидается сильный ветер, в результате чего возможны вьюги. Температура воздуха в Киеве составит около 0 °С.
Ранее синоптики сообщили, что к Рождеству морозы усилятся, а столбики термометров опустятся до рекордных значений.