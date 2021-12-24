Как правильно пить водку: традиционный напиток на новогоднем столе

Водка – это легендарный напиток, традиционный для многих стран.

Праздники не проходят не только без шампанского, но и без водки. Вообще ее употребление – это некий вид искусства. Тысячи вариаций рецептов, местные легенды и анекдоты – водка уже давно стала неотъемлемой частью нашей культуры. Не обойтись без нее и на новогоднем столе.

Как правильно пить водку и с чем она сочетается – в материале ТСН.ua.

Как правильно пить водку

Обычно чистую водку пьют охлажденной – даже ледяной – 6-10 градусов. Тогда все резкие запахи этого напитка исчезают, а горечь алкоголя смягчится.

Пьют водку небольшими порциями по 30-50 мл из специальных рюмок. Это может быть небольшой стакан цилиндрической формы, шот или бокал на короткой ножке. Водку обычно пьют залпом, поэтому нужны бокала маленького объема.

Лучше никогда не "смешивать" водку с другими алкогольными напитками. Если водка – то до конца застолья. Чтобы быстро и сильно не опьянеть, а потом не было похмелья.

Коктейли из водки

"Кровавая Мери"

Этот коктейль едва ли не самый известный, в котором есть водка.

Рецепт: 50 мл водки, 100 мл томатного сока, 15 мл лимонного сока, несколько капель соуса "Тобаско", соль соли и перца, лед. Смешиваем в шейкере все составляющие кроме соуса. Его добавляем в стакан с коктейлем.

Фото из открытых источников

"Секс на пляже"

Этот напиток – классический алкогольный коктейль.

Рецепт: 50 мл водки, 50 мл персикового шнапса, 10 мл лимонного сока, 100 мл клюквенного сока, 100 мл апельсинового сока, лед. В шейкере смешиваем водку, персиковый шнапс и лимонный сок. В стакан кладем лед, наливаем сок клюквы и апельсина, а затем добавляем – смесь из шейкера.

"Отвертка"

Это едва ли не самый простой, но вместе с тем уникальный коктейль

Рецепт: 50 мл водки, 1 апельсин, 1 мандарин, 200 г льда, несколько капель ангостуры. Выжимаем сок из цитрусовых в стакан, добавляем лед и водку. Перемешиваем и добавляем несколько капель ангостуры.

С чем пьют водку

С чем только не пьют столь популярный напиток. Закусить водку можно чем угодно. Ну кроме, пожалуй, сладостей.

Хорошо будет напиток с блюдами традиционной украинской кухни. Хорошо подойдут и еды с новогоднего стола – как оливье, селедка под шубой или бутерброды с икрой. Впрочем, едва ли не лучшая закуска к водке – это бутерброд со свежим хлебом, жирным салом и чесноком. А еще маринованные овощи или грибочки из бочки – это совсем другое дело.

Чтобы застолье с сорокаградусным напитком прошло на ура, блюда лучше употреблять от горячих до холодных. Начать стоит с самых питательных – это не даст сразу опьянеть. Далее – салаты и острые закуски. Они помогут дольше продержаться в трезвом состоянии.

Как пить водку, чтобы наутро не было мучительно больно

Вот несколько общепризнанных советов:

За несколько часов до выпивки съешьте несколько вареных картофелин или два сырых яйца, или две столовые ложки оливкового масла.

Не смешивайте разные напитки, содержащие алкоголь.

Пейте водку одним клоном, так вы не сможете быстро опьянеть.

Всегда закусывайте блюдами, в составе которых имеется большое количество соли.

Утром после застолья забудьте об алкоголе. Спасает чаем с лимоном, минеральной водой, рассолом и бульоном.

Водка – один из самых популярных алкогольных напитков. Чаще ее употребляют в чистом виде. Впрочем, его используют и для вкусных коктейлей. Они несомненно украсят новогоднее застолье.

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