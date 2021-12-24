Как правильно пить водку: традиционный напиток на новогоднем столе

Водка – это легендарный напиток, традиционный для многих стран.
Праздники не проходят не только без шампанского, но и без водки. Вообще ее употребление – это некий вид искусства. Тысячи вариаций рецептов, местные легенды и анекдоты – водка уже давно стала неотъемлемой частью нашей культуры. Не обойтись без нее и на новогоднем столе.
Как правильно пить водку и с чем она сочетается – в материале ТСН.ua.
Как правильно пить водку
Обычно чистую водку пьют охлажденной – даже ледяной – 6-10 градусов. Тогда все резкие запахи этого напитка исчезают, а горечь алкоголя смягчится.
Пьют водку небольшими порциями по 30-50 мл из специальных рюмок. Это может быть небольшой стакан цилиндрической формы, шот или бокал на короткой ножке. Водку обычно пьют залпом, поэтому нужны бокала маленького объема.
Лучше никогда не "смешивать" водку с другими алкогольными напитками. Если водка – то до конца застолья. Чтобы быстро и сильно не опьянеть, а потом не было похмелья.
Коктейли из водки
"Кровавая Мери"
Этот коктейль едва ли не самый известный, в котором есть водка.
Рецепт: 50 мл водки, 100 мл томатного сока, 15 мл лимонного сока, несколько капель соуса "Тобаско", соль соли и перца, лед. Смешиваем в шейкере все составляющие кроме соуса. Его добавляем в стакан с коктейлем.
"Секс на пляже"
Этот напиток – классический алкогольный коктейль.
Рецепт: 50 мл водки, 50 мл персикового шнапса, 10 мл лимонного сока, 100 мл клюквенного сока, 100 мл апельсинового сока, лед. В шейкере смешиваем водку, персиковый шнапс и лимонный сок. В стакан кладем лед, наливаем сок клюквы и апельсина, а затем добавляем – смесь из шейкера.
"Отвертка"
Это едва ли не самый простой, но вместе с тем уникальный коктейль
Рецепт: 50 мл водки, 1 апельсин, 1 мандарин, 200 г льда, несколько капель ангостуры. Выжимаем сок из цитрусовых в стакан, добавляем лед и водку. Перемешиваем и добавляем несколько капель ангостуры.
С чем пьют водку
С чем только не пьют столь популярный напиток. Закусить водку можно чем угодно. Ну кроме, пожалуй, сладостей.
Хорошо будет напиток с блюдами традиционной украинской кухни. Хорошо подойдут и еды с новогоднего стола – как оливье, селедка под шубой или бутерброды с икрой. Впрочем, едва ли не лучшая закуска к водке – это бутерброд со свежим хлебом, жирным салом и чесноком. А еще маринованные овощи или грибочки из бочки – это совсем другое дело.
Чтобы застолье с сорокаградусным напитком прошло на ура, блюда лучше употреблять от горячих до холодных. Начать стоит с самых питательных – это не даст сразу опьянеть. Далее – салаты и острые закуски. Они помогут дольше продержаться в трезвом состоянии.
Как пить водку, чтобы наутро не было мучительно больно
Вот несколько общепризнанных советов:
- За несколько часов до выпивки съешьте несколько вареных картофелин или два сырых яйца, или две столовые ложки оливкового масла.
- Не смешивайте разные напитки, содержащие алкоголь.
- Пейте водку одним клоном, так вы не сможете быстро опьянеть.
- Всегда закусывайте блюдами, в составе которых имеется большое количество соли.
- Утром после застолья забудьте об алкоголе. Спасает чаем с лимоном, минеральной водой, рассолом и бульоном.
Водка – один из самых популярных алкогольных напитков. Чаще ее употребляют в чистом виде. Впрочем, его используют и для вкусных коктейлей. Они несомненно украсят новогоднее застолье.
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