Как пить коньяк: изысканность в новогоднем бокале

Коньяк – элитный алкогольный напиток, который станет украшением праздничного новогоднего вечера.

Коньяк называют напитком аристократов. Он отлично дополнит любое застолье. Не обойдется без этого крепкого напитка и новогодний стол.

Как правильно пить коньяк и с чем он хорошо сочетается - в материале ТСН.ua.

Как правильно пить коньяк

Коньяк – крепкий алкогольный напиток. Звездочки на этикетке определяют выдержку коньяка: как долго коньячный спирт находился в бочке. Звездочками отмечен только ординарный коньяк. Марочные коньяки имеют буквенные обозначения:

"КВ" – коньяк выдержанный (6 лет)

"КВЯ" - коньяк выдержан высшего качества (8 лет)

"КС" – коньяк старый (10 лет)

"ОС" – очень старый (20 лет).

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Ценители конька считают, что пить его следует из правильного бокала – снифтера. Мол, это помогает насладиться вкусом и ароматом напитка. Чтобы букет раскрывался полностью, у бокала должны быть широкая площадь чаши, суженный верх конической формы и удобная ножка.

Важно, чтобы коньяк был правильной температуры: не ниже 20 градусов, но и не выше 25. Благодаря этому раскроются все его преимущества. А еще его следует употреблять не торопливо – маленькими глотками и наслаждаться после вкуса. Это позволит ему раскрыть всю полноту своих преимуществ.

Коктейли с коньяком

"Brandy Alexandr"

Напиток – крепкий сливочный, шоколадный и сладкий коктейль на основе коньяка.

Ингредиенты: 30 мл коньяка, 30 мл ликера Creme de Cacao, 30 мл сливок, щепотка мускатного ореха. В шейкере смешать все составляющие. Подается с кубиками льда в бокале.

Фото из открытых источников

"Бренди сауэр"

Крепкий цитрусовый коктейль на основе коньяка.

Ингредиенты: 40 мл коньяка, 20 мл сахарного сиропа, 15 мл лимонного сока, белок перепелиного яйца, лед. В шейкере смешиваем все составляющие, кроме льда. Его добавляем в стакан, куда затем наливаем смесь.

"Корица по-французски"

Это – сладкий алкогольный коктейль на основе коньяка.

Ингредиенты: 30 мл коньяка, 60 мл яблочного сока, 10 мл карамельного сиропа, корица в палочках, лед. В шейкере смешиваем все компоненты. Смесь наливаем в бокал и украшаем его корицей.

С чем пьют коньяк

Традиция употребления напитка лимоном тянется еще с прошлого века. Впрочем, это грубо нарушает главное правило: коньяку не требуется закуска. У него такой тонкий букет, что вкусы любой еды перебивают его.

Впрочем, если вкус коньяка слишком резкий, можно смело нарушать правила и выбирать что-нибудь из закусок. Часто к этому напитку подают фрукты, темный шоколад, сыр, паштет, маслины или морепродукты, бутерброды с семгой или икрой. Хорошо подойдут к этому изысканному напитку блюда из говядины, рыбы, устрицы.

Впрочем, поистине мужское сочетание – это хороший табак, дорогой коньяк и черный кофе.

Коньяк – благородный напиток. Его ценят за особую мягкость – несмотря на высокий градус. А еще после него не бывает похмелья, если качественный напиток. А это очень важно после новогоднего празднования.

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