Как пить коньяк: изысканность в новогоднем бокале

Коньяк – элитный алкогольный напиток, который станет украшением праздничного новогоднего вечера.
Коньяк называют напитком аристократов. Он отлично дополнит любое застолье. Не обойдется без этого крепкого напитка и новогодний стол.
Как правильно пить коньяк и с чем он хорошо сочетается - в материале ТСН.ua.
Как правильно пить коньяк
Коньяк – крепкий алкогольный напиток. Звездочки на этикетке определяют выдержку коньяка: как долго коньячный спирт находился в бочке. Звездочками отмечен только ординарный коньяк. Марочные коньяки имеют буквенные обозначения:
- "КВ" – коньяк выдержанный (6 лет)
- "КВЯ" - коньяк выдержан высшего качества (8 лет)
- "КС" – коньяк старый (10 лет)
- "ОС" – очень старый (20 лет).
Ценители конька считают, что пить его следует из правильного бокала – снифтера. Мол, это помогает насладиться вкусом и ароматом напитка. Чтобы букет раскрывался полностью, у бокала должны быть широкая площадь чаши, суженный верх конической формы и удобная ножка.
Важно, чтобы коньяк был правильной температуры: не ниже 20 градусов, но и не выше 25. Благодаря этому раскроются все его преимущества. А еще его следует употреблять не торопливо – маленькими глотками и наслаждаться после вкуса. Это позволит ему раскрыть всю полноту своих преимуществ.
Коктейли с коньяком
"Brandy Alexandr"
Напиток – крепкий сливочный, шоколадный и сладкий коктейль на основе коньяка.
Ингредиенты: 30 мл коньяка, 30 мл ликера Creme de Cacao, 30 мл сливок, щепотка мускатного ореха. В шейкере смешать все составляющие. Подается с кубиками льда в бокале.
"Бренди сауэр"
Крепкий цитрусовый коктейль на основе коньяка.
Ингредиенты: 40 мл коньяка, 20 мл сахарного сиропа, 15 мл лимонного сока, белок перепелиного яйца, лед. В шейкере смешиваем все составляющие, кроме льда. Его добавляем в стакан, куда затем наливаем смесь.
"Корица по-французски"
Это – сладкий алкогольный коктейль на основе коньяка.
Ингредиенты: 30 мл коньяка, 60 мл яблочного сока, 10 мл карамельного сиропа, корица в палочках, лед. В шейкере смешиваем все компоненты. Смесь наливаем в бокал и украшаем его корицей.
С чем пьют коньяк
Традиция употребления напитка лимоном тянется еще с прошлого века. Впрочем, это грубо нарушает главное правило: коньяку не требуется закуска. У него такой тонкий букет, что вкусы любой еды перебивают его.
Впрочем, если вкус коньяка слишком резкий, можно смело нарушать правила и выбирать что-нибудь из закусок. Часто к этому напитку подают фрукты, темный шоколад, сыр, паштет, маслины или морепродукты, бутерброды с семгой или икрой. Хорошо подойдут к этому изысканному напитку блюда из говядины, рыбы, устрицы.
Впрочем, поистине мужское сочетание – это хороший табак, дорогой коньяк и черный кофе.
Коньяк – благородный напиток. Его ценят за особую мягкость – несмотря на высокий градус. А еще после него не бывает похмелья, если качественный напиток. А это очень важно после новогоднего празднования.
Читайте также:
- Что пить на Новый год-2022: главные напитки праздничного стола
- Как пить виски: правила новогоднего джентльменского клуба
- С чем пьют шампанское: варианты закусок для Нового года
- Как правильно пить текилу: ритуалы зажигательной новогодней вечеринки