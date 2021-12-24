Як пити коньяк: вишуканість у новорічному келиху

Коньяк - елітний алкогольний напій, що стане окрасою святкового новорічного вечора.

Коньяк називають напоєм аристократів. Він чудово доповнить будь-яке застілля. Не обійдеться без цього міцного напою і новорічний стіл.

Як правильно пити коньяк та з чим він гарно поєднується - у матеріалі ТСН.ua.

Як правильно пити коньяк

Коньяк - міцний алкогольний напій. Зірочки на етикетці визначають його витримку коньяку: як довго коньячний спирт перебував в бочці. Зірочками позначений тільки ординарний коньяк. Марочні коньяки мають буквені позначення:

"КВ" - коньяк витриманий (6 років)

"КВВЯ" - коньяк витриманий вищої якості (8 років)

"КС" - коньяк старий (10 років)

"ОС" - дуже старий (20 років).

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Поціновувачі коньку вважають, що пити його варто з правильного келиха - сніфтера. Мовляв, це допомагає насолодитися смаком і ароматом напою. Щоб букет розкривався повністю, у келиха повинні бути широка площа чаші, звужений верх конічної форми і зручна ніжка.

Важливо, щоб коньяк був правильної температури: не нижче 20 градусів, але й не вище 25. Завдяки цьому розкриються всі його переваги. А ще його слід вживати не поспішно - маленькими ковтками та насолоджуватися після смаком. Це дозволить йому розкрити всю повноту своїх переваг.

Коктейлі з коньяком

"Brandy Alexandr"

Напій - міцний вершковий, шоколадний та солодкий коктейль на основі коньяку.

Інгредієнти: 30 мл коньяку, 30 мл лікеру Creme de Cacao, 30 мл вершків, дрібка мускатного горіху. У шейкері змішати всі складники. Подається з кубиками льоду в келиху.

Фото з відкритих джерел

"Бренді сауер"

Міцний цитрусовий коктейль на основі коньяку.

Інгредієнти: 40 мл коньяку, 20 мл цукрового сиропу, 15 мл лимонного соку, білок перепелиного яйця, лід. У шейкері змішуємо всі складники, крім льоду. Його додаємо у стакан, куди потім наливаємо суміш.

"Кориця по-французьки"

Це - солодкий алкогольний коктейль на основі коньяку.

Інгредієнти: 30 мл коньяку, 60 мл яблучного соку, 10 мл карамельного сиропу, кориця у паличках, лід. У шейкері змішуємо усі складники. Суміш наливаємо у келих і прикрашаємо його корицею.

З чим п'ють коньяк

Традиція вживання напою лимоном тягнеться ще від минулого століття. Втім, це грубо порушує головне правило: коньяку не потрібна закуска. У нього такий тонкий букет, що смаки будь-якої їжі перебивають його.

Втім, якщо смак коньяку занадто різкий, можна сміливо порушувати правила і обирати щось із закусок. Часто до цього напою подають фрукти, темний шоколад, твердий сир, паштет, маслини або морепродукти, канапки з сьомгою чи ікрою. Гарно підійдуть до цього вишуканого напою страви з яловичини, риби, устриці.

Втім, воістину чоловіче поєднання - це хороший тютюн, дорогий коньяк і чорна кава.

Коньяк - благородний напій. Його цінують за особливу м'якість - попри високий градус. А ще після нього не буває похмілля, якщо напій якісний. А це ой як важливо після новорічного святкування.

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