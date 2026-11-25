Який день ангела 2 грудня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 2 грудня

2 грудня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Володимира, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Матвія, Миколу, Мойсея, Павла, Сергія, Степана, Федора, Антоніну, Віру, Маргариту, Марію, Тамару.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній», «відважний». У дитинстві активний, допитливий, сміливий, любить рухливі ігри, іноді впертий. У дорослому віці рішучий, товариський, відповідальний, має лідерські здібності, цінує незалежність.

Реклама

Борис — слов’янське ім’я, імовірно означає «борець» або «славний у боротьбі». У дитинстві серйозний, самостійний, наполегливий, любить порядок. У дорослому віці: цілеспрямований, практичний, витриманий, відповідальний, іноді категоричний.

Реклама

Володимир — слов’янське коріння, означає «той, хто володіє світом» або «володар світу». У дитинстві допитливий, активний, винахідливий, прагне бути першим. У дорослому віці впевнений, дипломатичний, амбітний, організований, схильний до лідерства.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». У дитинстві енергійний, веселий, товариський, емоційний, іноді непосидючий. У дорослому віці наполегливий, комунікабельний, практичний, відданий близьким, здатний швидко пристосовуватися до обставин.

Іван — давньоєврейське ім’я, означає «Бог милостивий». У дитинстві доброзичливий, щирий, допитливий, чутливий, іноді сором’язливий. У дорослому віці надійний, працьовитий, терплячий, сімейний, цінує справедливість.

Кирило — давньогрецьке коріння, означає «пан», «владика». У дитинстві розумний, допитливий, активний, самостійний, любить пізнавати нове. У дорослому віці інтелектуальний, цілеспрямований, незалежний, амбітний, іноді стриманий у спілкуванні.

Реклама

Костянтин — латинське походження, означає «постійний», «стійкий». У дитинстві спокійний, розважливий, уважний, не любить поспіху. У дорослому віці врівноважений, відповідальний, послідовний, надійний, вміє зберігати самовладання.

Матвій — давньоєврейське ім’я, означає «дар Божий». У дитинстві добрий, лагідний, допитливий, чутливий, має багату уяву. У дорослому віці щирий, доброзичливий, відповідальний, співчутливий, цінує гармонію та близькі стосунки.

Микола — давньогрецьке коріння, означає «переможець народів». У дитинстві активний, кмітливий, товариський, допитливий, іноді впертий. У дорослому віці працьовитий, наполегливий, практичний, доброзичливий, уміє досягати поставленої мети.

Мойсей — давньоєврейське походження, традиційно тлумачиться як «врятований із води». У дитинстві серйозний, спостережливий, допитливий, вдумливий, має сильне почуття справедливості. У дорослому віці мудрий, принциповий, витриманий, відповідальний, здатний вести за собою інших.

Реклама

Павло — латинське ім’я, означає «малий», «скромний». У дитинстві спокійний, доброзичливий, чуйний, кмітливий, любить спілкування. У дорослому віці врівноважений, дипломатичний, розсудливий, надійний, цінує комфорт і стабільність.

Сергій — латинське коріння, означає «знатний». У дитинстві емоційний, чуйний, творчий, активний, іноді вразливий. У дорослому віці доброзичливий, відповідальний, наполегливий, товариський, здатний співпереживати.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець», «корона». У дитинстві веселий, рухливий, кмітливий, допитливий, любить пригоди. У дорослому віці працьовитий, самостійний, наполегливий, практичний, має почуття гумору.

Федір — давньогрецьке ім’я, означає «Божий дар». У дитинстві спокійний, уважний, добрий, посидючий, любить пізнавати світ. У дорослому віці розсудливий, відповідальний, терплячий, надійний, цінує сім’ю та традиції.

Антоніна — латинське коріння, жіноча форма імені Антоній. У дитинстві добра, чуйна, допитлива, товариська, любить увагу. У дорослому віці турботлива, відповідальна, енергійна, комунікабельна, вміє знаходити спільну мову з людьми.

Віра — грецьке походження, означає «віра», «довіра». У дитинстві спокійна, щира, слухняна, чутлива, справедлива. У дорослому віці врівноважена, надійна, принципова, терпляча, цінує стабільність і чесність.

Маргарита — давньогрецьке ім’я, означає «перлина». У дитинстві допитлива, енергійна, емоційна, незалежна, має яскраву уяву. У дорослому віці впевнена, рішуча, амбітна, товариська, має розвинене почуття власної гідності.

Марія — давньоєврейське коріння, означає «кохана», «бажана». У дитинстві лагідна, чуйна, сором’язлива, турботлива, водночас наполеглива. У дорослому віці доброзичлива, мудра, терпляча, відповідальна, віддана родині та близьким.

Тамара — давньоєврейське походження, означає «фінікова пальма». У дитинстві активна, допитлива, самостійна, емоційна, має сильний характер. У дорослому віці впевнена, рішуча, організована, цілеспрямована, цінує незалежність.

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 2 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, любові та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен день приносить добрі новини й приводи для усмішки!

***

З Днем ангела! Нехай у житті завжди вистачає сил для нових звершень, натхнення для здійснення задумів і мудрості для важливих рішень. Бажаю родинного затишку, достатку, щирих людей поруч і якомога більше радісних подій. Хай ангел-охоронець береже тебе та твоїх близьких!

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Нехай серце зігріває любов, душу наповнює гармонія, а життя дарує приємні несподіванки, щастя та благополуччя!

***

У День ангела бажаю Божого благословення, міцного здоров’я та невичерпної життєвої енергії. Нехай небесний покровитель оберігає кожен твій крок, допомагає у складні хвилини та дарує впевненість у завтрашньому дні. Бажаю, щоб поруч завжди були люди, які люблять, цінують і підтримують, а в домі панували мир, злагода та достаток.

***

З Днем ангела! Нехай цей святковий день принесе багато теплих слів, приємних зустрічей і щирих усмішок. Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі миті, життя — на цікаві можливості, а кожен новий день відкривав нові перспективи. Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від бід і допомагає здійснювати мрії!

Новини партнерів

Новини партнерів