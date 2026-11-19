Який день ангела 26 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 26 листопада

26 листопада 2026 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Данила, Івана, Іллю, Миколу, Михайла, Назара, Петра, Якова.

Василь — має давньогрецьке коріння та походить від слова basileios, що означає «царський», «царствений». У дитинстві Василь зазвичай допитливий, рухливий і товариський хлопчик. У дорослому віці стає відповідальним, розважливим і працьовитим чоловіком.

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Георгій — м’я давньогрецького походження, утворене від слова georgos — «землероб», «той, хто обробляє землю». У дитинстві Георгій часто спокійний, уважний і допитливий. У дорослому віці зазвичай відповідальний, наполегливий і цілеспрямований.

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Данило — ім’я має давньоєврейське коріння та означає «Бог — мій суддя» або «Бог є суддею моїм». У дитинстві Данило часто спокійний, доброзичливий і кмітливий хлопчик. У дорослому віці стає врівноваженим, розсудливим і самостійним чоловіком.

Іван — ім’я давньоєврейського походження, походить від імені Йоханан і перекладається як «Бог милостивий», «Божа благодать». У дитинстві Іван зазвичай активний, щирий і доброзичливий. У дорослому віці часто вирізняється працьовитістю, витримкою та вірністю своїм переконанням.

Ілля — ім’я має давньоєврейське коріння та походить від імені Еліяху, що означає «мій Бог — Ягве» або «мій Бог — Господь». У дитинстві Ілля зазвичай енергійний, допитливий і товариський. У дорослому віці стає рішучим, наполегливим і відповідальним.

Микола — ім’я давньогрецького походження, утворене від слів nike — «перемога» та laos — «народ». Його значення — «переможець народів». У дитинстві Микола часто допитливий, активний і кмітливий. У дорослому віці зазвичай практичний, наполегливий і працьовитий.

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Михайло — ім’я давньоєврейського походження, походить від імені Міхаель і перекладається як «Хто як Бог?». У дитинстві Михайло часто добрий, веселий і товариський хлопчик. У дорослому віці стає врівноваженим, розсудливим і відповідальним чоловіком.

Назар — ім’я має кілька версій походження. За однією з них, воно пов’язане з давньоєврейським словом, що означає «присвячений Богові». Також його пов’язують із назвою міста Назарет. У дитинстві Назар зазвичай допитливий, незалежний і активний. У дорослому віці часто цілеспрямований, самостійний і наполегливий.

Петро — ім’я давньогрецького походження, походить від слова petros, що означає «камінь», «скеля». У дитинстві Петро часто спокійний, серйозний і спостережливий хлопчик. У дорослому віці зазвичай надійний, послідовний і відповідальний.

Яків — ім’я має давньоєврейське коріння та походить від імені Яаків. Його традиційно тлумачать як «той, хто тримається за п’яту» або «той, хто йде слідом». У дитинстві Яків часто спокійний, уважний і кмітливий. У дорослому віці зазвичай розсудливий, терплячий і працьовитий.

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День ангела 26 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 26 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, родинного затишку, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості!

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З Днем ангела! Нехай у житті завжди вистачає сил для здійснення мрій, мудрості для важливих рішень і любові для кожного нового дня. Бажаю, щоб доля дарувала приємні зустрічі, добрі новини та щасливі моменти, а ангел-охоронець захищав від усього лихого.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від тривог і допомагає знаходити світло навіть у непрості часи. Бажаю миру в душі, тепла в серці, достатку в домі та людей, з якими можна розділити найщасливіші миті життя.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди допомагав у важливих справах, оберігав від помилок і дарував відчуття захищеності. Нехай кожен день приносить щось хороше, мрії поступово стають реальністю, а здоров’я, любов і щастя ніколи не залишають твій дім!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато щасливих подій, приємних несподіванок і добрих людей. Бажаю ніколи не втрачати віри в себе, сміливо йти до поставлених цілей і завжди відчувати підтримку рідних. Нехай ангел-охоронець береже тебе щодня, а доля буде щедрою на здоров’я, любов і добробут!

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