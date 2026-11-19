Церковне свято 26 листопада / © pexels.com

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26 листопада (9 грудня), в православному календарі день пам’яті преподобного Аліпія Стовпника. Преподобний Аліпій народився у місті Адріанополі в області Пафлагонія (територія сучасної Туреччини). За церковним переданням, це сталося приблизно 522 року. Його мати була побожною християнкою, але невдовзі після народження сина овдовіла. Вона прагнула виховати хлопчика в християнській вірі, тому доручила його навчання та виховання місцевому єпископу Феодору.

Сама жінка вирішила присвятити життя служінню Богові. Вона роздала майно нужденним і почала допомагати при церкві, згодом отримавши сан диякониси.

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Аліпій із дитинства вирізнявся побожністю, стриманістю та прагненням до усамітнення. Він багато часу проводив у молитвах, вивчав Святе Письмо й поступово переконувався, що хоче присвятити себе чернечому життю.

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Єпископ Феодор помітив духовні здібності юнака та висвятив його на диякона. Аліпій почав виконувати церковні обов’язки, однак думки про усамітнення й молитву не полишали його.

Одного разу Аліпій супроводжував єпископа Феодора до Константинополя. Під час цієї подорожі йому, за переказами, уві сні явилася свята великомучениця Євфимія. Вона наказала повернутися до рідного міста та збудувати храм на її честь.

Аліпій виконав це прохання. За підтримки місцевих жителів він звів церкву на місці занедбаного язичницького кладовища, яке вважали небезпечним і навіть пов’язували з появою злих духів.

Поруч із храмом святий встановив кам’яний стовп, на вершині якого облаштував місце для молитви. Саме там він вирішив продовжити своє духовне служіння.

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Так Аліпій став стовпником — подвижником, який обирав для молитви та аскетичного життя спеціально споруджений стовп. Ця форма чернечого подвигу була поширена серед деяких християнських пустельників у Візантії.

За церковним житієм, преподобний Аліпій провів на стовпі 53 роки. Більшу частину цього часу він перебував просто неба, переносячи спеку, морози, дощі, сніг і сильний вітер.

Його життя було сповнене фізичних труднощів. Окрім погодних випробувань, подвижник, за переказами, зазнавав нападів злих духів. Вважалося, що вони намагалися налякати його та змусити залишити обране місце.

Церковне свято в Україні 26 листопада за старим календарем

За старим календарем 26 листопада в Україні вшановували пам’ять святого Івана Златоустого. Життя Іоанна Златоуста стало прикладом відданого служіння християнській вірі. Він залишався вірним своїм переконанням навіть тоді, коли це загрожувало його становищу та життю. Його проповіді й сьогодні нагадують про важливість милосердя, справедливості, відповідальності та турботи про тих, хто потребує допомоги.

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Прикмети 26 листопада

Народні прикмети 26 листопада / © pexels.com

Якщо ворони голосно каркають — незабаром настане відлига.

Зайці залишають ліс — до сильного похолодання.

Яскраві зорі на нічному небі віщують снігопад і морози.

Що не можна робити 26 листопада

Предки радили без нагальної потреби не вирушати в далекі мандри. Якщо ж поїздку перенести було неможливо, перед дорогою молилися та просили Божого захисту. Також не рекомендувалося позичати гроші або ухилятися від роботи. За повір’ями, той, хто нехтуватиме цими правилами, надалі може зіткнутися з фінансовими труднощами.

Що можна робити 26 листопада

26 листопада намагалися не відкладати справи на потім, сумлінно виконувати свої обов’язки й повернути всі позичені гроші.

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