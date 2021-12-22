З чим п'ють шампанське: варіанти закусок для Нового року

Шампанські вина - найдорожчі в світі, які досі є законодавцем стилю. Саме без цього ігристого напою не минає святкування Нового року.

Ігристе вино з провінції Шампань - це вічні цінності. Його вважають напоєм для урочистих і святкових подій. Саме тому це ігристе головне у той момент, коли один рік ми проводжаємо, а інший зустрічаємо. Саме під келих цього напою ми вітаємо одне одного з Новим роком.

Як правильно пити шампанське та з цим воно найкраще поднується - у матеріалі TCН.ua.

Як правильно пити шампанське: церемонії та етикет

Ігристі вина прийнято наливати у вузькі і високі келихи типу "флейта" чи "тюльпан". Підняття бульбашок буде дуже повільним. Якщо ж ви хочете насолодитися ароматом шампанського, то використовуйте широкі келихи. Тоді підняття бульбашок вуглекислого газу дуже швидко припиниться. Келихи наповнюють на дві треті об'єму.

П'ють ігристе охолодженим до 6-8 градусів. Аби зберегти піну вина, то слід охолоджувати напій поступово. Краще це робити пів години у відрі з льодом, ніж п'ять хвилин у морозильній камері холодильника.

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Шампанське вживається і як аперитив перед їжею, і під час вживання других страв та десертів.

Чим закушувати шампанське

До солодкого шампанського потрібні солодкі смаки, тобто чим солодша страва, тим вищим повинен бути вміст цукру в напої. Якщо у барі напівсолодке ігристе, то і справа повинна бути відповідною. Чим простіший смак ігристого вина, тим менш вигадливим має бути меню.

Сухі та напівсухі ігристі вимагають виразного, але не дуже солодкого смаку. Ідеальні для сухого ігристого: ананаси, персики груші, ягоди, горіхи.

Напій не подають:

з шоколадом, який перебиває смак і аромат ігристого вина

цибулею і часником, що мають специфічний запах

червоним м'ясом (бужениною, ковбасою, грудинкою)

східними солодощами, що мають солодкавий смак, оскільки після них шампанське буде здаватися нудним.

Напій добре поєднується:

бутерброди з ікрою

салати (без майонезу).

сири (чим яскравіший і виразніший смак сиру, тим більш солодким має бути вино)

біле м'ясо

морепродукти

горіхи

фрукти

різні десерти (зефір, печиво, торти, тістечка, фруктові бісквіти)

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З яким алкоголем поєднується шампанське

Професійні сомельє на запитання: "Що ж подати до шампанського з алкогольних напоїв?" - не радять змішувати шампанське з іншим алкоголем. Втім, у новорічну ніч втілити це вдається далеко не завжди.

Якщо ви хочете, щоб зміна напою минула максимально приємно для вашого стану і організму, вибирайте правильні напої. Тому пийте після шампанського більш міцний алкоголь: підвищуйте градус. Але не навпаки! Тоді вдасться уникнути жахливого похмільного стану вранці.

Шампанське може вживатися і як аперитив, і як доповнення до трапези, подаючись до других страв або десертів. Але не забувайте про "підступність" ігристих вин. У них міститься вуглекислий газ, який суттєво підвищує всмоктуваність алкоголю. Пийте цей напій обережно і помірно.

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