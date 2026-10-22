Українські війська вперше у світі пішли у підземний контрнаступ: прорвались на кілометри (відео)

Українські бійці під час операції «Велес» та взяті в полон російські військові / © Корпус «Хартія»

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Сили оборони України здійснили унікальну у світовій військовій історії підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп’янському напрямку. Просунувшись на понад 15 км підземними комунікаціями, бійці корпусу «Хартія» та інші підрозділи заскочили ворога зненацька, тож понад 30 російських військових потрапили в полон.

Про це повідомили в корпусі «Хартія».

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Операцію «Велес» на Куп’янському напрямку провело угруповання українських військ під командуванням 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Захисники просунулися більш ніж на 15 км підземними комунікаціями в тил російських військ.

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Сили оборони одночасно діяли під землею та на поверхні, а також застосовували безпілотники. Це дозволило позбавити російських окупантів можливості вийти в тил Куп’янська.

За підсумками операції понад 30 російських військових потрапили в полон. Загальні втрати противника перевищили 100 осіб.

«Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею», — розповів командир корпусу «Хартія» бригадний генерал Ігор Оболєнський.

До проведення операції залучили бригаду «Хартія», штурмовий полк «Р.У.Г», полк безпілотних систем «Лава», підрозділи Головного управління розвідки, зокрема легіон «Свобода Росії» та РДК, а також бригаду безпілотних систем «Ахіллес».

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Дата публікації 10:10, 22.10.26 Кількість переглядів 21 Підземний контрнаступ «Хартії»: війська прорвалися на 15 км у тил ворога під Куп’янськом

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Напередодні Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські війська тиснуть на кількох напрямках від Сумщини до Запоріжжя, але підтверджених просувань не мають, а їхні заяви про успіхи не підтверджуються.

На Сумському напрямку ЗСУ утримують позиції та просуваються на північний схід від Миропілля, поки ворог намагається тиснути біля Миропілля та Новодмитрівки.

Під Куп’янськом українські сили уразили росіян південніше міста, спростувавши заяви РФ про захоплення сусідніх сіл.

На Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському напрямках та в Добропіллі окупанти здійснюють штурми та спроби інфільтрації малими групами, проте закріпитися чи змінити лінію фронту їм не вдається.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ЗСУ стримують наступальні дії ворога контратаками та знищують легку техніку росіян у районах проникнення.

На Лиманському напрямку в результаті контрнаступальної операції «Вівальді» ЗСУ розгромили 144-ту мотострілецьку дивізію РФ і відкинули ворога за річку Жеребець, що дозволило зайняти вигідну оборону та суттєво скоротити лінію фронту. Ця операція зірвала масштабний план Кремля щодо оточення українських сил через Святогірськ і Барвінкове, змусивши окупантів перейти до виснажливих фронтальних штурмів підготовлених позицій.

Загалом контрнаступальні дії ЗСУ перехопили оперативну ініціативу та фактично зупинили просування ворога, який від вересня втратив більше територій, ніж захопив від початку року.

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