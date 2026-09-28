Діти та літні люди стали живими щитом: окупанти втікають із району українського міста через трубу (відео)

Куп’янськ Харківської області / © Associated Press

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Російські окупанти втікають із району Куп’янська, де триває контрнаступ української армії, прикрившись цивільними. Вони погнали дітей і літніх людей через газогін - трубу для диверсантів.

Про це 27 вересня повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії України «Хартія».

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Окупанти прикриваються цивільними, щоб втекти

Розвідувальні дрони українських військових зафіксували групу з дев’яти цивільних, серед яких були діти, літні люди та людина на милицях. Поруч із ними пересувалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі.

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У «Хартії» припускають, що це можуть бути російські військові, які зняли форму та намагаються вийти із зони бойових дій під прикриттям цивільних.

Групу провели з Куп’янська через село Голубівка до газогону «Шебелинка — Острогозьк», після чого завели всередину труби.

За даними українських військових, росіяни вже використовували цей газогін для прихованого переміщення своїх штурмовиків до Куп’янська. Тепер, за їхніми словами, тією самою трубою окупанти виводять цивільних.

Дітям та літнім людям доведеться пройти понад 10 км

За попередніми даними, людям доведеться подолати всередині газогону понад 10 кілометрів. Труба виходить до лісу, звідки цивільних, імовірно, планують вивезти на окуповану територію.

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Усю дорогу російські військові, за інформацією «Хартії», знімали людей на камеру.

Українські військові бачили групу, однак не відкривали вогонь, оскільки серед людей були цивільні — діти та літні люди. У «Хартії» зазначили, що російські військові, ймовірно, саме на це й розраховували.

Наступ ЗСУ — що відомо про операцію «Вівальді»

Нагадаємо, станом на 28 вересня українські сили під час операції «Вівальді» звільнили ще низку населених пунктів — Нове, Рідкодуб і Катеринівку, а також відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Українським військовим вдалося знищити тисячі окупантів, взяти в полон сотні загарбників і повернути десятки кілометрів території.

Напередодні Зеленський повідомив, що за тиждень ЗСУ знешкодили понад 10,6 тис. окупантів. Найгарячішими напрямками на фронті залишаються Покровський, Костянтинівський та Лиманський.

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