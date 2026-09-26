Росіяни "малюють" собі успіхи: ISW повідомив про ситуацію на гарячих напрямках

ЗСУ тримають фронт / © Getty Images

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Окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту, однак на більшості з них підтвердженого просування не зафіксовано. Найбільш напружена ситуація зберігається у двох областях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, на півночі Харківщини окупанти продовжували атаки без підтвердженого просування.

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Російські мілблогери заявляли про нібито захоплення низки населених пунктів поблизу Великого Бурлука та оточення українських військ. Однак ISW не знайшов доказів, які б це підтверджували.

«На Лиманському напрямку українські контрдії створюють проблеми для російського наступу. Українські військові повідомляють, що росіяни через неточні дані про ситуацію на фронті завдають хаотичних ударів, намагаючись виявити позиції Сил оборони», — йдеться у повідомленні експертів.

Наступ ЗСУ на фронті— останні новини

Нагадаємо, українські сили розпочали наступ на Донеччині під назвою «Вівальді». Під час першого етапу спецоперації військові звільнили значну територію та завдали російським силам серйозних втрат. Зокрема, звільнили 85 квадратних кілометрів української землі.

Українські захисники провели масштабну наступальну операцію в районі Лиману в межах операції «Вівальді», під час якої було звільнено понад 200 квадратних кілометрів.

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Втрати ЗС РФ після операції «Вівальді» ЗСУ — це 1500 солдатів, 13 тисяч дронів, 120 гармат, три танки, сотні одиниць військової техніки.

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