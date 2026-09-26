Плюс 2 830 гривень до пенсії: хто з українців отримуватиме більше

Фото ілюстративне / © ТСН.ua

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Від 1 січня 2027 року в Україні очікується перегляд пенсійних виплат, пов’язаний із плановим оновленням соціальних стандартів. Урядовці готують зміни до законодавства, які безпосередньо вплинуть на граничні суми виплат для пенсіонерів, прив’язані до загальних економічних показників країни.

За даними видання «На пенсії», у проєкті Держбюджету передбачено зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — із нинішніх 2 595 до 2 878 гривень. Оскільки саме цей норматив визначає верхню межу пенсійного забезпечення, максимальна пенсійна виплата може збільшитися на 2 830 гривень і досягти 28 780 гривень замість теперішніх 25 950 гривень.

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Однак таке підвищення отримають не більшість українських пенсіонерів, а лише ті категорії, для яких законодавством передбачені значно вищі спеціальні пенсійні виплати.

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Як зміниться мінімальна пенсія

Для більшості українських пенсіонерів вирішальне значення має зовсім інший показник.

Згідно із проєктом бюджету на 2027 рік, мінімальний прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, закладається на рівні 2 878 гривень проти 2 595 гривень, встановлених у 2026 році. Відповідно, мінімальна пенсія за віком зросте лише на 283 гривні.

Головна складність полягає в суттєвій різниці між офіційно затвердженою цифрою та реальними витратами на життя. За розрахунками, наведеними під час обговорення бюджетного проєкту, ще в липні 2026 року фактична вартість базового кошика потреб для пенсіонера сягала 7 455 гривень, тоді як для працюючого громадянина цей норматив становив понад 12 тисяч гривень. Отже, між державним мінімумом і реальними життєвими потребами громадян залишається значний розрив.

Чому пенсія залишається нижчою за рівень фактичного прожиткового мінімуму

Офіційний прожитковий мінімум слугує для держави базовою точкою відліку при обчисленні різноманітних соціальних гарантій, а його розмір щороку фіксується в законі про Держбюджет.

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Натомість фактичний показник відображає реальні витрати й формується на основі поточних ринкових цін на харчі, базові товари та щоденні послуги.

Попри цю різницю, проєкт бюджету на 2027 рік передбачає планову індексацію пенсійних виплат, проте остаточні суми перерахунку визначатимуться після фінального ухвалення бюджетних рішень та урядових постанов.

Коли стане відомо про остаточні суми

Наразі йдеться саме про показники проєкту Державного бюджету України на 2027 рік, який Кабінет Міністрів погодив 15 вересня 2026 року та передав на розгляд народним депутатам.

З огляду на це, оновлена найнижча виплата у 2 878 гривень та гранична межа у 28 780 гривень залишаються лише планами уряду, а не чинними розмірами виплат.

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Якщо парламент підтримає запропонований законопроєкт без суттєвих змін, нові соціальні стандарти наберуть чинності від 1 січня 2027 року.

Пенсії 2026 в Україні — останні новини

Деякі непрацюючі пенсіонери з II або III групою інвалідності можуть отримувати виплату в розмірі 100% стандартної пенсії за віком, якщо мають необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку встановлення інвалідності, тому право на повну виплату визначають за сукупністю групи, віку, стажу та факту роботи.

Пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, мають щороку до 31 грудня проходити фізичну ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати з січня наступного року.

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