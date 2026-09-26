Плюс 2 830 гривен к пенсии: кто из украинцев будет получать больше

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН.ua

Реклама

С 1 января 2027 года в Украине ожидается пересмотр пенсионных выплат, связанный с плановым обновлением социальных стандартов. Чиновники готовят изменения в законодательство, которые непосредственно повлияют на предельные суммы выплат пенсионерам, привязанные к общим экономическим показателям страны.

По данным издания «На пенсии», в проекте госбюджета предусмотрено повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — с нынешних 2 595 до 2 878 гривен. Поскольку именно этот норматив определяет верхний предел пенсионного обеспечения, максимальная пенсионная выплата может увеличиться на 2 830 гривен и достичь 28 780 гривен вместо нынешних 25 950 гривен.

Реклама

Однако такую надбавку получат не большинство украинских пенсионеров, а лишь те категории, для которых законодательством предусмотрены значительно более высокие специальные пенсионные выплаты.

Реклама

Как изменится минимальная пенсия

Для большинства украинских пенсионеров решающее значение имеет совсем другой показатель.

Согласно проекту бюджета на 2027 год, минимальный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, устанавливается на уровне 2 878 гривен против 2 595 гривен, установленных в 2026 году. Соответственно, минимальная пенсия по возрасту увеличится лишь на 283 гривны.

Основная сложность заключается в существенной разнице между официально утвержденной цифрой и реальными расходами на проживание. Согласно расчетам, приведенным в ходе обсуждения проекта бюджета, еще в июле 2026 года фактическая стоимость базовой корзины потребностей для пенсионера достигала 7 455 гривен, тогда как для работающего гражданина этот норматив составлял более 12 тысяч гривен. Таким образом, между государственным минимумом и реальными жизненными потребностями граждан сохраняется значительный разрыв.

Почему пенсия остается ниже уровня фактического прожиточного минимума

Официальный прожиточный минимум служит для государства базовой отправной точкой при расчете различных социальных гарантий, а его размер ежегодно закрепляется в законе о государственном бюджете.

Реклама

В свою очередь, фактический показатель отражает реальные расходы и формируется на основе текущих рыночных цен на продукты питания, товары первой необходимости и повседневные услуги.

Несмотря на эту разницу, проект бюджета на 2027 год предусматривает плановую индексацию пенсионных выплат, однако окончательные суммы перерасчета будут определены после окончательного принятия бюджетных решений и правительственных постановлений.

Когда станут известны окончательные суммы

Речь идет именно о показателях проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год, который Кабинет министров утвердил 15 сентября 2026 года и передал на рассмотрение народным депутатам.

С учетом этого обновленный минимальный размер выплаты в 2 878 гривен и максимальный предел в 28 780 гривен остаются лишь планами правительства, а не действующими размерами выплат.

Реклама

Если парламент одобрит предложенный законопроект без существенных изменений, новые социальные стандарты вступят в силу с 1 января 2027 года.

Пенсии в Украине в 2026 году — последние новости

Некоторые неработающие пенсионеры с II или III группой инвалидности могут получать выплатув размере 100% стандартной пенсии по возрасту, если у них имеется необходимый страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста установления инвалидности, поэтому право на полную выплату определяется совокупностью группы, возраста, стажа и факта работы.

Пенсионеры и получатели страховых выплат, временно проживающие за рубежом или на временно оккупированных территориях, должны ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию, чтобы продолжать получать выплаты с января следующего года.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров