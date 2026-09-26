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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2802
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, Россия готовится атаковать Европу: главные новости ночи 26 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия обстрела Запорожья

Последствия обстрела Запорожья / © Запорожская ОВА

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 26 сентября 2026 года:

  • СМИ назвали оружие, которым Россия собирается атаковать страны Европы Читать далее –>

  • Россия атаковала Харьков дронами: пострадала, горят авто Читать дальше –>

  • Зима может стать решающей: профессор рассказал, что готовит Путин и к чему здесь Китай .

  • Россияне разрушили дом в Запорожье: под завалами ищут людей — ОВА Читать далее –>

  • Украинские дроны остановили один из крупнейших НПЗ России — Reuters Читать далее –>

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