Остановки в поле и атаки «Шахедов»: что происходит в поездах во время обстрелов и как спасают пассажиров (фото, видео)

Украинцы вынуждены эвакуироваться из-за угрозы обстрелов / © Associated Press

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Эвакуация пассажиров на железной дороге — новое явление, о котором украинцы не просили, но которое стало ещё одним вынужденным ответом на системный террор со стороны России. В случае угрозы вражеских обстрелов поезда останавливаются прямо в поле, на сугробах или посреди леса. Впрочем, такие меры эффективно спасают жизни, уверяют железнодорожники.

Корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак отправился на поезде в Харьков, чтобы воочию увидеть, как и как часто происходит экстренная эвакуация, а также выяснить, имеет ли пассажир право остаться в вагоне в случае опасности.

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Прилет самолета «Шахедов» в 100 метрах от перрона и рейс по расписанию

Свое испытательное путешествие журналисты запланировали на среду, 23 сентября. По роковому стечению обстоятельств именно в это время российские оккупанты начали очередную обстрельную атаку на районы вокруг Центрального железнодорожного вокзала Киева.

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«Буквально в ста метрах от нас прилетел „Шахед“! Это длилось всего несколько секунд… Мы просто застыли: а? Что? Куда? А он уже прилетел!» — вспоминает стюард поезда.

Несмотря на вражеские удары рядом с вокзалом, скоростной поезд «Интерсити» по маршруту Киев — Харьков отбыл с платформы точно по расписанию.

«Укрзализныця» ввела процедуру экстренной эвакуации пассажиров в случае угрозы ударов БПЛА ещё в начале этого года. В настоящее время эта практика стала регулярной, а точно предсказать время и место остановки заранее невозможно.

На вопрос пассажиров перед отправлением о том, будет ли эвакуация во время рейса, железнодорожники искренне отвечают: «Надеюсь, что нет, а там — как сложится! Счастливого пути!»

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Правила высадки: 200 метров от путей и помощь детям

Стюарды рассказывают, что у них нет ни юридических, ни физических средств, чтобы принудительно вывести пассажиров из вагонов. Однако они каждый раз настойчиво призывают людей заботиться о своей безопасности.

«Мы стараемся, помогаем. Я делаю объявления, чтобы мужчины помогали, потому что нас всего трое на девять вагонов. И мужчины действительно помогают спускаться женщинам и детям. Сейчас мы едем и надеемся, что вы не будете снимать всю эту эвакуацию», — говорит старший стюард Игорь Сушеница.

Впрочем, надежды железнодорожника не оправдались. Менее чем через час пребывания в пути в вагонах раздаётся объявление:

«Информация об угрозе со стороны БПЛА! Объявляется эвакуация, просьба пройти в здание вокзала!»

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Абсолютное большинство пассажиров молча и дисциплинированно покидает поезд. Поезд остановился на ближайшей станции. Светит солнце, поэтому у пассажиров есть время на небольшую разминку и выгул домашних питомцев. Проходит около 15 минут, и раздается сигнал об окончании перерыва: пассажиры так же организованно возвращаются на свои места.

Старший стюард объясняет: если есть время, диспетчер разрешает машинисту довести поезд до ближайшего вокзала. Если же угроза неотложна, останавливаться приходится где угодно — даже посреди лесополосы.

«Если летит „Шахед“, нужно падать на землю там, где ты стоишь! Не думай о том, что ты испачкаешься или что-то в этом роде. Упал, голову прикрыл, рот открыл!» — предупреждает старший стюард.

Семь высадок за рейс и прибытие в Харьков

После первой остановки поезд продолжает путь. Однако вскоре ситуация повторяется.

«Не успеваю доесть бутерброд — и снова эвакуация», — сообщает корреспондент ТСН.

На этот раз пассажиров высаживают прямо в лесопосадке. Персонал призывает людей отойти как минимум на 200 метров от первого и последнего вагонов состава. По словам Игоря Сушеницы, максимальное количество высадок за один рейс, насколько он помнит, достигало семи раз.

«Каждый раз перед выездом говорю себе: „Да всё будет хорошо!“ Поцеловал дочь, жену и уехал. Считаю, что ребятам там, на передовой, гораздо сложнее!» — делится стюард.

Во время поездки в Харьков съемочной группе ТСН пришлось пережить три эвакуации. Учитывая вынужденные остановки, поезд прибыл на конечную станцию с опозданием всего в 1 час 10 минут, что является отличным результатом в условиях военного положения.

Дорога обратно: как прошло путешествие

Вернуться в Киев съемочная группа планировала на рейсовом автобусе, чтобы сравнить два вида транспорта. Однако, несмотря на заранее купленные билеты, автобус просто не приехал. На помощь снова пришла «Укрзализныця».

В купейном вагоне поезда «Харьков — Хелм» пассажиров немного, однако в столице садится немало людей. Начальница поезда Вера Золотухина работает на железной дороге более 30 лет — она железнодорожница в третьем поколении. В своё время женщина водила поезда в украинский Крым — в Симферополь и Евпаторию.

«Все скучают по нашему морю, это наша земля. Все скучают, все хотят в Крым. Все украинцы — добрые люди, и все хотят вернуться на свою землю», — делится Вера Золотухина.

Вера Александровна отмечает, что пассажиры, в том числе пожилые люди и инвалиды, стали гораздо более дисциплинированными и почти без возражений покидают поезд в случае тревоги. Она признает, что с наступлением холодов проводить эвакуации будет сложнее, но персонал к этому готовится.

«Нам выдали на каждый вагон по десять дождевиков. Конечно, этого мало, но, по крайней мере, это уже что-то… Это некомфортно, это неудобно, но зато это безопасность», — подчеркивает начальница поезда.

Кроме того, в тамбуре вагона установлена съемная дополнительная ступенька для удобного спуска пассажиров на крутых спусках, а также подготовлены медицинские носилки.

Удивительно, но обратный путь в Киев прошел без единой эвакуации, и поезд прибыл в столицу строго по расписанию. За один день журналисты преодолели более тысячи километров по железной дороге. Вдохновляющий лозунг железнодорожников «УЗ везет — и ты вывезешь!» сегодня имеет смысл для каждого украинца, ведь другого выбора у нас просто нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Ад ударов в Киеве! Тайны Трампа и Си! Куда сбежал Кравченко? | ТСН 20:00 25 сентября

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