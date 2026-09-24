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«Задержки более 6 часов»: после атаки РФ «Укрзалізниця» изменила график поездов
После российских обстрелов пассажирские поезда в Украине массово отклонились от графика. Среди них есть рейсы в Польшу, Закарпатье и западные области с задержками на несколько часов.
Из-за ночной российской баллистической и дроновой атаки по Украине задерживаются десятки поездов «Укрзалізниці» по всем направлениям. По состоянию на утро 24 сентября известно о задержке более 50 рейсов. Самой долгой является задержка поезда более чем на 6,5 часа.
Об этом говорится на сайте УЗ.
После российской атаки в Украине массово задерживаются поезда: актуальное расписание
В результате массированного вражеского обстрела график движения пассажирских поездов претерпел существенные сбои и задержки. В общей сложности задержки зафиксированы для более 50 рейсов, а время отставания от расписания на отдельных маршрутах превышает 6,5 часа.
Наибольшее отклонение от расписания возникло на ключевых сообщениях, объединяющих восточные и центральные регионы с западом страны и на заграничных маршрутах.
Более чем на 6 часов задерживаются поезда №¾ (Днепр — Ужгород) и №31/32 (Запорожье — Перемышль).
Рейс №19/20 (Киев — Хелм) отстает на 5:25. Поезда направления Львов — Днепр и Трускавец — Днепр следуют с задержкой более 5 часов 14 минут. Рейсы из Днепра в Ивано-Франковск и Черновцы задерживаются почти на 5 часов. Поезд №93/94 (Харьков — Хелм) отклонился от расписания на 4:27.
Большинство поездов задерживается в среднем на 2-3 часа.
По состоянию на 10:10 24 сентября задержка поездов такова:
№¾ — Днепр-Главный → Ужгород — задержка +6:39
№31/32 — Запорожье-1 → Перемышль — задержка +6:39
№19/20 — Киев-Пасс. → Хелм — задержка +5:25
№285/286 — Львов → Днепр-Главный — задержка +5:16
№41/42 — Трускавец → Днепр-Главный — задержка +5:16
№41/42 — Днепр-Главный → Трускавец — задержка +5:14
№285/286 — Днепр-Главный → Львов — задержка +5:14
№233/234 — Черновцы → Кривой Рог-Главный — задержка +5:11
№293/294 — Рахов → Кривой Рог-Главный — задержка +5:11
№61/62 — Днепр-Главный → Ивано-Франковск — задержка +4:53
№261/262 — Днепр-Главный → Черновцы — задержка +4:53
№93/94 — Харьков-Пасс. → Хелм — задержка +4:27
№113/114 — Ужгород → Харьков-Пасс. — задержка +3:47
№87/88 — Днепр-Главный → Ковель-Пасс. — задержка +3:44
№81/82 — Ужгород → Киев-Пасс. — задержка +3:25
№½ — Харьков-Пасс. → Рахов — задержка +3:24
№107/108 — Солотвино-1 → Киев-Пасс. — задержка +3:09
№127/128 — Днепр-Главный → Львов — задержка +3:02
№103/104 — Львов → Берестин — задержка +3:00
№43/44 — Черкассы → Ивано-Франковск — задержка +2:59
№57/58 — Ясиня → Киев-Пасс. — задержка +2:57
№59/60 — Чоп → Киев-Пасс. — задержка +2:57
№21/22 — Львов → Харьков-Пасс. — задержка +2:52
№133/134 — Киев-Пасс. → Каменец-Подольский — задержка +2:51
№79/80 — Днепр-Главный → Львов — задержка +2:51
№119/120 — Днепр-Главный → Хелм — задержка +2:51
№129/130 — Мукачево → Полтава-Юг. — задержка +2:51
№69/70 — Перемышль → Кременчуг-Пасс. — задержка +2:51
№131/132 — Мукачево → Кременчуг-Пасс. — задержка +2:51
№23/24 — Хелм → Киев-Пасс. — задержка +2:43
№23/24 — Киев-Пасс. → Хелм — задержка +2:41
№7/8 — Одесса-Главная → Харьков-Пасс. — задержка +2:40
№¾ — Ужгород → Днепр-Главный — задержка +2:36
№31/32 — Перемышль → Запорожье-1 — задержка +2:36
№5/6 — Ясиня → Запорожье-1 — задержка +2:35
№85/86 — Львов → Днепр-Главный — задержка +2:35
№5/6 — Запорожье-1 → Ивано-Франковск — задержка +2:25
№43/44 — Ивано-Франковск → Черкассы — задержка +2:25
№147/148 — Киев-Пасс. → Одесса-Главная — задержка +2:22
№113/114 — Харьков-Пасс. → Ужгород — задержка +2:14
№21/22 — Харьков-Пасс. → Львов — задержка +2:00
№81/82 — Киев-Пасс. → Ужгород — задержка +1:51
№55/56 — Рахов → Киев-Пасс. — задержка +1:48
№27/28 — Киев-Пасс. → Чоп — задержка +1:40
№17/18 — Харьков-Пасс. → Ужгород — задержка +1:39
№51/52 — Перемышль → Киев-Пасс. — задержка +1:29
№67/68 — Киев-Пасс. → Варшава Западная — задержка +1:28
№93/94 — Хелм → Харьков-Пасс. — задержка +1:27
№89/90 — Киев-Пасс. → Перемышль — задержка +1:24
№29/30 — Киев-Пасс. → Ужгород — задержка +1:16
№39/40 — Солотвино-1 → Запорожье-1 — задержка +1:15
№19/20 — Хелм → Киев-Пасс. — задержка +1:11
№67/68 — Варшава Западная → Киев-Пасс. — задержка +1:11
№15/16 — Черновцы → Харьков-Пасс. — задержка +1:09
№27/28 — Чоп → Киев-Пасс. — задержка +1:02
№95/96 — Рахов → Киев-Пасс. — задержка +1:02
№45/46 — Харьков-Пасс. → Ужгород — задержка +1:00
№53/54 — Одесса-Главная → Днепро-Главный — задержка +0:52
№13/14 — Солотвино-1 → Киев-Пасс. — задержка +0:49
№77/78 — Ковель-Пасс. → Одесса-Главная — задержка +0:45
№109/110 — Львов → Николаев Пас. — задержка +0:43
№7/8 — Харьков-Пасс. → Одесса-Главная — задержка +0:42
№95/96 — Киев-Пасс. → Рахов — задержка +0:40
№731/732 — Киев-Пасс. → Днепр-Главный — задержка +0:39
№13/14 — Киев-Пасс. → Солотвино-1 — задержка +0:37
№253/254 — Одесса-Главная → Кривой Рог-Главный — задержка +0:37
№63/64 — Харьков-Пасс. → Перемышль — задержка +0:37
Россия усилила охоту на железную дорогу и поезда
Напомним, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру, используя для этого реактивные беспилотники с сетевыми антеннами, позволяющими управлять ими в режиме реального времени даже под действием РЭБ.
По данным Politico, CBC и «Укрзалізниця», с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, а ежемесячные потери составляют 37–40 единиц. Всего с начала года зафиксированы удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам, 43 станциям и сотням других объектов инфраструктуры. Динамика атак на них растет каждый год.
Глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский отмечает, что настоящая цель врага — изолировать прифронтовые территории, парализовать экономику и посеять панику. Активные атаки на пассажирские поезда продолжаются с осени прошлого года.