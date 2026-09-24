«Задержки более 6 часов»: после атаки РФ «Укрзалізниця» изменила график поездов

Задержка поездов 24 сентября / © "Укрзализныця"

Реклама

Из-за ночной российской баллистической и дроновой атаки по Украине задерживаются десятки поездов «Укрзалізниці» по всем направлениям. По состоянию на утро 24 сентября известно о задержке более 50 рейсов. Самой долгой является задержка поезда более чем на 6,5 часа.

Об этом говорится на сайте УЗ.

Реклама

После российской атаки в Украине массово задерживаются поезда: актуальное расписание

В результате массированного вражеского обстрела график движения пассажирских поездов претерпел существенные сбои и задержки. В общей сложности задержки зафиксированы для более 50 рейсов, а время отставания от расписания на отдельных маршрутах превышает 6,5 часа.

Реклама

Наибольшее отклонение от расписания возникло на ключевых сообщениях, объединяющих восточные и центральные регионы с западом страны и на заграничных маршрутах.

Более чем на 6 часов задерживаются поезда №¾ (Днепр — Ужгород) и №31/32 (Запорожье — Перемышль).

Рейс №19/20 (Киев — Хелм) отстает на 5:25. Поезда направления Львов — Днепр и Трускавец — Днепр следуют с задержкой более 5 часов 14 минут. Рейсы из Днепра в Ивано-Франковск и Черновцы задерживаются почти на 5 часов. Поезд №93/94 (Харьков — Хелм) отклонился от расписания на 4:27.

Большинство поездов задерживается в среднем на 2-3 часа.

Реклама

По состоянию на 10:10 24 сентября задержка поездов такова:

№¾ — Днепр-Главный → Ужгород — задержка +6:39

№31/32 — Запорожье-1 → Перемышль — задержка +6:39

№19/20 — Киев-Пасс. → Хелм — задержка +5:25

№285/286 — Львов → Днепр-Главный — задержка +5:16

№41/42 — Трускавец → Днепр-Главный — задержка +5:16

№41/42 — Днепр-Главный → Трускавец — задержка +5:14

№285/286 — Днепр-Главный → Львов — задержка +5:14

№233/234 — Черновцы → Кривой Рог-Главный — задержка +5:11

№293/294 — Рахов → Кривой Рог-Главный — задержка +5:11

№61/62 — Днепр-Главный → Ивано-Франковск — задержка +4:53

№261/262 — Днепр-Главный → Черновцы — задержка +4:53

№93/94 — Харьков-Пасс. → Хелм — задержка +4:27

№113/114 — Ужгород → Харьков-Пасс. — задержка +3:47

№87/88 — Днепр-Главный → Ковель-Пасс. — задержка +3:44

№81/82 — Ужгород → Киев-Пасс. — задержка +3:25

№½ — Харьков-Пасс. → Рахов — задержка +3:24

№107/108 — Солотвино-1 → Киев-Пасс. — задержка +3:09

№127/128 — Днепр-Главный → Львов — задержка +3:02

№103/104 — Львов → Берестин — задержка +3:00

№43/44 — Черкассы → Ивано-Франковск — задержка +2:59

№57/58 — Ясиня → Киев-Пасс. — задержка +2:57

№59/60 — Чоп → Киев-Пасс. — задержка +2:57

№21/22 — Львов → Харьков-Пасс. — задержка +2:52

№133/134 — Киев-Пасс. → Каменец-Подольский — задержка +2:51

№79/80 — Днепр-Главный → Львов — задержка +2:51

№119/120 — Днепр-Главный → Хелм — задержка +2:51

№129/130 — Мукачево → Полтава-Юг. — задержка +2:51

№69/70 — Перемышль → Кременчуг-Пасс. — задержка +2:51

№131/132 — Мукачево → Кременчуг-Пасс. — задержка +2:51

№23/24 — Хелм → Киев-Пасс. — задержка +2:43

№23/24 — Киев-Пасс. → Хелм — задержка +2:41

№7/8 — Одесса-Главная → Харьков-Пасс. — задержка +2:40

№¾ — Ужгород → Днепр-Главный — задержка +2:36

№31/32 — Перемышль → Запорожье-1 — задержка +2:36

№5/6 — Ясиня → Запорожье-1 — задержка +2:35

№85/86 — Львов → Днепр-Главный — задержка +2:35

№5/6 — Запорожье-1 → Ивано-Франковск — задержка +2:25

№43/44 — Ивано-Франковск → Черкассы — задержка +2:25

№147/148 — Киев-Пасс. → Одесса-Главная — задержка +2:22

№113/114 — Харьков-Пасс. → Ужгород — задержка +2:14

№21/22 — Харьков-Пасс. → Львов — задержка +2:00

№81/82 — Киев-Пасс. → Ужгород — задержка +1:51

№55/56 — Рахов → Киев-Пасс. — задержка +1:48

№27/28 — Киев-Пасс. → Чоп — задержка +1:40

№17/18 — Харьков-Пасс. → Ужгород — задержка +1:39

№51/52 — Перемышль → Киев-Пасс. — задержка +1:29

№67/68 — Киев-Пасс. → Варшава Западная — задержка +1:28

№93/94 — Хелм → Харьков-Пасс. — задержка +1:27

№89/90 — Киев-Пасс. → Перемышль — задержка +1:24

№29/30 — Киев-Пасс. → Ужгород — задержка +1:16

№39/40 — Солотвино-1 → Запорожье-1 — задержка +1:15

№19/20 — Хелм → Киев-Пасс. — задержка +1:11

№67/68 — Варшава Западная → Киев-Пасс. — задержка +1:11

№15/16 — Черновцы → Харьков-Пасс. — задержка +1:09

№27/28 — Чоп → Киев-Пасс. — задержка +1:02

№95/96 — Рахов → Киев-Пасс. — задержка +1:02

№45/46 — Харьков-Пасс. → Ужгород — задержка +1:00

№53/54 — Одесса-Главная → Днепро-Главный — задержка +0:52

№13/14 — Солотвино-1 → Киев-Пасс. — задержка +0:49

№77/78 — Ковель-Пасс. → Одесса-Главная — задержка +0:45

№109/110 — Львов → Николаев Пас. — задержка +0:43

№7/8 — Харьков-Пасс. → Одесса-Главная — задержка +0:42

№95/96 — Киев-Пасс. → Рахов — задержка +0:40

№731/732 — Киев-Пасс. → Днепр-Главный — задержка +0:39

№13/14 — Киев-Пасс. → Солотвино-1 — задержка +0:37

№253/254 — Одесса-Главная → Кривой Рог-Главный — задержка +0:37

№63/64 — Харьков-Пасс. → Перемышль — задержка +0:37

Россия усилила охоту на железную дорогу и поезда

Напомним, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру, используя для этого реактивные беспилотники с сетевыми антеннами, позволяющими управлять ими в режиме реального времени даже под действием РЭБ.

По данным Politico, CBC и «Укрзалізниця», с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, а ежемесячные потери составляют 37–40 единиц. Всего с начала года зафиксированы удары по 120 пассажирским вагонам, 304 локомотивам, 43 станциям и сотням других объектов инфраструктуры. Динамика атак на них растет каждый год.

Глава правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский отмечает, что настоящая цель врага — изолировать прифронтовые территории, парализовать экономику и посеять панику. Активные атаки на пассажирские поезда продолжаются с осени прошлого года.

Реклама

Новости партнеров