С 1 октября водителям "светят" новые штрафы: что стоит помнить

Включенные фары сделают автомобиль более заметным для других участников движения / © Pixabay

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В Украине с 1 октября по 1 мая водителям авто необходимо будет включать на загородных дорогах дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия — ближний свет фар.

Согласно п. 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар. Это требование Правил дорожного движения обязательно для выполнения в любое время суток.

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В указанный период в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость повышения видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

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За нарушение этого правила предусмотрен штраф — от 425 до 510 гривен.

Напомним, в Киеве парковка на муниципальных площадках стала бесплатной для водителей, имеющих пенсионное удостоверение, выданное в связи с инвалидностью. Новую возможность добавили в приложение «Киев Цифровой».

Тем временем, в Украине планируют ввести балльную систему наказаний для водителей и повысить штрафы за нарушение ПДД.

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