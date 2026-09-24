Від 1 жовтня водіям "світять" нові штрафи: що варто пам’ятати

Ввімкнені фари зроблять автомобіль більш помітним для інших учасників руху / © Pixabay

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В Україні від 1 жовтня до 1 травня водіям авто необхідно буде вмикати на заміських дорогах денні ходові вогні, а в разі їх відсутності — ближнє світло фар.

Згідно п. 9.8 ПДР України, від 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Ця вимога Правил дорожнього руху є обов’язковою для виконання в будь-який час доби.

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В зазначений період у зв’язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

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За порушення цього правила передбачено штраф — від 425 до 510 гривень.

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