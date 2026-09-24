- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 1577
- Час на прочитання
- 1 хв
Від 1 жовтня водіям "світять" нові штрафи: що варто пам’ятати
Це положення є обов’язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху як у світлий, так і в темний час доби.
В Україні від 1 жовтня до 1 травня водіям авто необхідно буде вмикати на заміських дорогах денні ходові вогні, а в разі їх відсутності — ближнє світло фар.
Згідно п. 9.8 ПДР України, від 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. Ця вимога Правил дорожнього руху є обов’язковою для виконання в будь-який час доби.
В зазначений період у зв’язку зі скороченням світлового дня та погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.
За порушення цього правила передбачено штраф — від 425 до 510 гривень.
Нагадаємо, у Києві паркування на муніципальних майданчиках стало безплатним для водіїв, які мають пенсійне посвідчення, видане у зв’язку з інвалідністю. Нову можливість додали до застосунку «Київ Цифровий».
Тим часом в Україні планують запровадити бальну систему покарань для водіїв і підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху.