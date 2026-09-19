Загубили техпаспорт на авто: як відновити документ

Техпаспорт у Дії / © "Дія"

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Втрачене свідоцтво про реєстрацію автомобіля можна відновити онлайн, не відвідуючи сервісний центр МВС. Водіям доступні два способи оформлення нового документа, а за потреби всі необхідні дії може виконати представник власника машини.

Про це розповіла юристка Наталія Манойло, передають «Економічні новини».

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У разі втрати техпаспорта власнику автомобіля необхідно пройти процедуру перереєстрації транспортного засобу та отримати нове свідоцтво. Зробити це можна через застосунок «Дія» або особисто звернувшись до сервісного центру МВС.

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Найпростіший спосіб для тих, хто не хоче витрачати час на відвідування установи, — оформити документ онлайн. Для цього потрібно відкрити застосунок «Дія», перейти до розділу «Сервіси», обрати категорію «Водієві» та знайти послугу «Заміна техпаспорту».

Після цього власник автомобіля має виконати необхідні дії в застосунку, оплатити послугу онлайн та обрати формат нового свідоцтва. Доступні два варіанти: пластиковий документ або цифровий техпаспорт.

Скористатися таким способом можна за наявності облікового запису в «Дії» та можливості оплатити послугу через інтернет.

Якщо власник автомобіля не може або не хоче оформлювати свідоцтво онлайн, він має право звернутися до сервісного центру МВС.

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Для цього потрібно мати при собі паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків, який також називають ідентифікаційним кодом.

Безпосередньо в сервісному центрі власник автомобіля подає заяву на перереєстрацію транспортного засобу та зазначає причину заміни свідоцтва.

Юристка звернула увагу, що в окремих випадках для відновлення техпаспорта знадобляться додаткові документи.

Зокрема, якщо в паспорті у формі ID-картки немає відомостей про зареєстроване місце проживання, необхідно надати документ, який підтверджує адресу реєстрації.

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Замість паспорта громадянина України для оформлення нового свідоцтва можуть приймати тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на проживання, посвідчення біженця або документ особи, якій надано тимчасовий захист.

Якщо в таких документах немає відомостей про місце проживання, внутрішньо переміщеним особам додатково потрібно надати довідку ВПО. Вона може бути як паперовою, так і електронною, сформованою в застосунку «Дія».

Окрема ситуація виникає, коли техпаспорт не загубили, а викрали. У такому разі власник автомобіля може звернутися до поліції із заявою про викрадення документа.

Водночас, за словами юристки, звернення до правоохоронців не є обов’язковою умовою для відновлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Відновити техпаспорт можна навіть без особистої присутності власника автомобіля. Для цього необхідно заздалегідь оформити нотаріально посвідчену довіреність на людину, яка представлятиме його інтереси.

Після оформлення довіреності представник може звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Відвідувати саме той центр, у якому автомобіль реєстрували раніше, не потрібно.

Представник власника має взяти із собою документ, що посвідчує його особу, та нотаріально посвідчену довіреність.

Вартість відновлення техпаспорта, за інформацією, яку навела експертка з посиланням на сайт сервісного центру МВС, становить 350 гривень.

Якщо оформлювати нове свідоцтво через електронні сервіси МВС, виготовлення документа може тривати до п’яти робочих днів. Час, необхідний для доставки пластикового техпаспорта, до цього строку не входить.

При цьому просто отримати дублікат загубленого свідоцтва не вийде. Як пояснила юристка, законодавство не передбачає видачі дубліката техпаспорта у звичному розумінні.

У разі втрати або пошкодження документа власник повинен пройти процедуру його відновлення з внесенням відповідних змін до державного реєстру.

Після оформлення нового свідоцтва автомобіль матиме актуальні реєстраційні дані, а власник зможе користуватися новим документом замість втраченого.

Нагадаємо, українським водіям у низці випадків можуть загрожувати штрафи до 34 тисяч гривень за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів.

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