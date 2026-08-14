Небезпечні підбори та шльопанці: коли взуття чи його відсутність за кермом може довести до суду

Кермування автомобілем у небезпечному взутті можестати причиною аварії / © Фото з відкритих джерел

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Українське законодавство не містить жодної прямої заборони на керування автомобілем босоніж, у пляжних в’єтнамках чи туфлях на високих підборах. Оскільки Правила дорожнього руху не визначають конкретного виду дозволеного взуття, сам факт такої їзди не є порушенням.

Про те, у яких випадках невдалий вибір взуття може мати серйозні наслідки та призвести до великих штрафів, пише «Судово-юридична газета».

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Коли взуття стає причиною штрафу

Юристи наголошують, що відсутність прямої заборони не знімає з водія відповідальності за безпеку на дорозі. Людина за кермом зобов’язана постійно стежити за дорожньою ситуацією, своєчасно реагувати на будь-які зміни та повністю контролювати транспортний засіб.

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Проблеми починаються тоді, коли саме через незручне взуття водій втрачає контроль над авто. Наприклад, якщо шльопанець раптово зісковзне з ноги або застрягне під педаллю гальма, це може спровокувати серйозну аварію. У такому разі водія оштрафують за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — не за те, що він був босий, а за порушення ПДР, яке призвело до ДТП.

Від адміністративної до кримінальної відповідальності

Наслідки можуть бути набагато гіршими, якщо через втрату контролю над педалями у дорожньо-транспортній пригоді постраждають люди. Залежно від тяжкості отриманих травм, замість звичайного штрафу може настати сувора кримінальна відповідальність за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Якщо аварія призвела до смерті потерпілого або спричинила тяжкі тілесні ушкодження, винуватцю загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Водночас під час слідства експерти обов’язково встановлюватимуть причинно-наслідковий зв’язок: чи саме специфічне взуття (або його відсутність) завадило водієві вчасно загальмувати та уникнути трагедії.

Яке взуття вважається небезпечним за кермом

Хоча патрульні не виписуватимуть штраф за ваш зовнішній вигляд, фахівці з безпечного водіння радять уникати певних видів взуття заради власної ж безпеки. Особливо це стосується ситуацій, коли потрібне екстрене гальмування, і кожна секунда зволікання чи зісковзування ноги може стати фатальною.

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До переліку найбільш небезпечного взуття для водіїв традиційно зраховують:

пляжні шльопанці та в’єтнамки, які легко злітають зі стопи;

взуття на дуже високих підборах або масивній танкетці;

черевики з надто товстою та жорсткою підошвою, через яку не відчувається сила натискання;

будь-яке взуття, що погано фіксує ногу або може випадково зачепитися за гумовий килимок.

Ідеальний вибір для комфортної поїздки

Найкращим варіантом для водія залишається зручне закрите взуття, яке надійно тримається на нозі та має гнучку, не надто товсту підошву. Кросівки, мокасини або легкі кеди дозволяють стопі ідеально відчувати педалі та гарантують, що нога не зісковзне у найвідповідальніший момент.

Якщо ж вам потрібно їхати на офіційний захід на підборах або ви вирушаєте на пляж у сланцях, експерти пропонують дуже простий вихід. Просто тримайте в салоні або багажнику автомобіля окрему пару зручного повсякденного взуття спеціально для водіння і перевзувайтеся перед тим, як завести двигун.

Нагадаємо, дорожній знак із цифрою «50» може змусити водія одразу пригальмувати. Однак у цій ситуації важливо звернути увагу не лише на число, а й на тип знака. Перевірте, чи правильно ви визначите дозволену швидкість.

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