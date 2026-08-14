Золота монета НБУ "Херсонес Таврійський": який вигляд мають рідкісні 100 гривень

Монети (ілюстративне фото) / © Національний банк України

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Національний банк України виставив на продаж рідкісну золоту монету номіналом 100 гривень, присвячену стародавньому Херсонесу в Криму.

Про це повідомили в Національному банку України.

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Вартість, обмеження та характеристики золотої монети «Херсонес Таврійський»

За даними НБУ, вартість монети на дату останнього продажу становить 227 076 гривень. Наразі на складі регулятора залишилося 334 монети. Водночас на продаж встановлено обмеження: кожен покупець може придбати не більше 6 штук.

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Монету присвячено Херсонесу Таврійському — місту-державі на південно-західному узбережжі Криму, яке було засноване в 422–421 роках до н. е. та карбувало власну монету.

«Історію Херсонеса Таврійського поділяють на два періоди: античний (від заснування до IV ст. н. е.) і середньовічний (V — XV ст.). Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту Стародавньої Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним торговельним та культурним центром на Кримському півострові, відігравав особливу роль у взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю», — зауважили в НБУ.

Монету викарбувано із золота 900-ї проби 2009 року. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама. Гурт монети виконаний із секторальним рифленням.

Золота монета НБУ «Херсонес Таврійський» 100 гривень / © скриншот

Який вигляд має золота монета 100 грн

На аверсі (лицьовому боці) монети в центрі зображено фрагмент стародавньої споруди та сигнальний дзвін. На тлі меандрового орнаменту розміщено античні монети Херсонеса та світильник. Угорі розміщено малий Державний Герб України та напис «Національний банк України». Унизу містяться номінал, позначення металу, його проба, маса в чистоті, логотип Монетного двору НБУ та рік карбування.

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Золота монета НБУ «Херсонес Таврійський» 100 гривень / © НБУ

На звороті монети зображено руїни стародавнього Херсонеса та собор Святого Володимира. Цей собор звели в середині XIX століття над залишками давнього храму, де, як вважається, прийняв хрещення князь Володимир. Зверху півколом викарбувано напис «Херсонес Таврійський».

Золота монета НБУ «Херсонес Таврійський» 100 гривень / © НБУ

Нагадаємо, від 4 вересня в Україні з’явиться новий найвищий номінал. НБУ презентував банкноту 2 000 гривень із портретом Василя Стуса.

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