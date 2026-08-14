НБУ встановив нові валютні ліміти: скільки грошей можна купувати українцям

НБУ / © УНІАН

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НБУ суттєво послабив валютні обмеження. Ліміт на купівлю безготівкової валюти підвищено у чотири рази, а на зняття готівки та розрахунки за кордоном з гривневих рахунків — у два.

Про це повідомив Нацбанк.

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«Пакет пом’якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні. Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах», — пояснив регулятор.

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Що зміниться для фізичних осіб

Зокрема, йдеться про такі зміни:

збільшення ліміту на купівлю безготівкової іноземної валюти до 200 тис. грн на календарний місяць (із 50 тис. грн). При цьому в рамках ліміту можна купувати не лише валюту, але й банківські метали (безготівкові) та цінні папери іноземних емітентів.

збільшення ліміту на зняття готівки із валютних рахунків в Україні та за кордоном до 200 тисяч грн на день (зі 100 тис. грн). В НБУ вважають, що «поступове пом’якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи». Ця ж мета зумовила і збільшення ліміту в оплаті товарів та послуг за кордоном з гривневих рахунків до 200 тис. грн в еквіваленті на місяць (зі 100 тисяч грн).

Водночас у межах цього ліміту фізичні особи можуть не лише оплачувати товари, роботи й послуги, а й оренду житла за кордоном. Розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, але й за допомогою переказів із рахунку на рахунок (наприклад, із використанням системи SWIFT).

встановлення ліміту у 200 тисяч грн на оплату товарів, робіт та послуг за кордоном за допомогою переказів з валютного рахунку на рахунок отримувача (наприклад, із використанням системи SWIFT) — на додачу до карткових розрахунків,

встановлення ліміту у 500 тис. грн на календарний місяць, що діє для оплати валютною карткою послуг за проживання за кордоном, розширюється також на оплату оренди житла за кордоном. Крім того, НБУ передбачив, що в межах відповідного ліміту можна буде здійснювати відповідні розрахунки не лише карткою, а й за допомогою переказів з валютного рахунку на отримувача (наприклад, із SWIFT).

Нагадаємо, від 1 липня для українців продовжують діяти чіткі ліміти на зняття готівкових коштів у банкоматах, касах та торгівельних мережах.

Згідно із загальними правилами, з рахунку в національній або іноземній валюті можна зняти до 100 тисяч гривень на день. Це стосується як зняття через касу банківського відділення, так і отримання коштів у банкоматах. Водночас для зручності українців жодних обмежень на безготівкові розрахунки всередині країни не встановлено.

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