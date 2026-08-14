Володимир Путін / © Associated Press

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Російський лідер Володимир Путін розгнівав Японію, здійснивши свій перший в історії офіційний візит на острів Ітуруп, який є частиною спірних Курильських островів. Цей крок викликав миттєве дипломатичне загострення між Токіо та Москвою.

Про це йдеться у звіті ISW.

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«Візит Путіна на спірні Курильські острови, ймовірно, є частиною відповіді Кремля на оборонну Білу книгу Японії 2026 року, опубліковану раніше в серпні, і спрямовану на підрив зусиль прем’єр-міністерки Японії Санае Такаїчі щодо покращення обороноздатності країни», — вважають експерти.

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Аналітики виділяють кілька причин публічної та військової активності Росії біля кордонів Японії:

Помста за підтримку України. Японія послідовно впроваджує жорсткі санкції проти РФ та бере участь у програмах фінансової й технологічної допомоги Києву у форматі G7.

Протидія співпраці Японії з НАТО. Токіо посилює взаємодію з Альянсом на тлі агресивної поведінки Китаю, КНДР та Росії.

Шантаж Заходу. Створення штучної напруги на Далекому Сході є спробою відвернути оборонні ресурси союзників України та змусити їх піти на політичний торг.

Візит Путіна на Курили — що відомо

Володимир Путін уперше за час свого президентства відвідав Курильські острови. Щойно прибув на Ітуруп, президент РФ одразу вирушив на рибопереробний комбінат «Ясний».

Після рибзаводу російський президент вирушив до Південно-Сахалінська та поспілкувався з місцевими жителями.

Обурення Японії

Прем’єрка Японії Санае Такаїчі назвала візит Путіна «абсолютно неприйнятним», заявивши, що він «ображає почуття японського народу».

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«Цей візит… чинного президента Росії суперечить послідовній позиції Японії щодо Північних територій», — сказала Такаїчі журналістам.

Міністр закордонних справ країни Тошіміцу Мотеґі також розкритикував візит Путіна, заявивши, що спірні острови «є невід’ємною частиною території Японії як історично, так і згідно з міжнародним правом».

Пізніше, за даними Міністерства закордонних справ Японії, він викликав російського посла, щоб висловити «рішучий протест» проти візиту глави РФ.

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