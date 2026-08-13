Сибіга засудив візит Путіна на окупований Ітуруп: «Росія застосовує один імперський сценарій»

Сибіга / © Getty Images

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив візит російського президента Володимира Путіна на острів Ітуруп, який Японія вважає своєю територією. Дипломат назвав поїздку провокацією та спробою нормалізувати російську окупацію.

Прро це Сибіга написав у соцмережі X.

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«Москва розуміє лише мову сили. Агресивний російський режим не цінує, не поважає та не відповідає взаємністю конструктивним крокам», — наголосив він.

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Сибіга наголосив, що жоден візит російського керівництва не може змінити статус острова. За його словами, суверенітет Японії над Північними територіями ґрунтується на історичних фактах і міжнародному праві.

«Росія застосовує один і той самий імперський сценарій всюди. Вона окуповує чужі території, мілітаризує їх, погрожує сусідам, а потім намагається змусити світ сприйняти незаконне як незворотне», — заявив Сибіга.

Додається, що ми солідарні з Японією та глибоко цінуємо її підтримку України.

Він також закликав міжнародних партнерів засудити візит Путіна, посилити ізоляцію Росії та санкційний тиск.

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Зазначимо, що візит російського президента вже викликав протест Японії. Токіо заявило, що Ітуруп та інші Північні території є невід’ємною частиною Японії.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на Україну Сибіга закликав союзників України посилити тиск на Росію та надати більше засобів ППО. Міністр наголосив, що російські удари по цивільній інфраструктурі та мирних містах мають отримувати жорстку міжнародну відповідь. Він закликав партнерів посилити санкції проти РФ і підтримати Україну додатковими системами протиповітряної оборони.

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