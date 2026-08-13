За Стефанішину внесли заставу 6 мільйонів гривень: хто заплатив

Ольга Стефанішина

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За колишню посолку України в США Ольгу Стефанішину внесли 6 мільйонів гривень застави.

Про внесення коштів «Бабелю» повідомили у ВАКС, а подробиці Стефанішина розповіла «Українській правді».

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За Стефанішину внесли заставу 6 мільйонів гривень — що відомо

Зазначається, що заставу за ексдипломатку внесли її колишні колеги з юридичного бізнесу, де вона працювала до уряду і які зараз є її адвокатами.

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«Сума у 6 мільйонів гривень, як я і заявляла раніше, непомірна для мене та моєї родини. Моя позиція щодо суми залишається незмінною, але щоб не залишати простору для спекуляцій навколо цієї ситуації, вирішено, що заставу сьогодні внесуть колишні колеги по юридичному бізнесу, з якими я працювала до роботи в уряді і які мене захищають, паралельно з тим, поки апеляція розглядається в суді», — зазначила Стефанішина.

Стефанішина нагадала, що застава є лише гарантійним заходом, і кошти повертають за умови виконання всіх процесуальних вимог. Вона запевнила, що пішла на цей крок через повну впевненість у власній позиції. Водночас захист експосолки вже подав апеляцію, аби оскаржити як сам запобіжний захід, так і розмір призначеної суми.

Справа Ольги Стефанішиної — що відомо

Нагадаємо, 3 серпня Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України в США.

Сама дипломатка зазначила, що пішла з посади за власним бажанням через скандал довкола її статків та звинувачення у конфлікті інтересів. Вона також заявила, що готова приїхати до Києва та відповісти на всі запитання правоохоронців і суспільства.

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Згодом НАБУ та САП оголосили Стефанішиній нову підозру в незаконному збагаченні. Запобіжний захід для неї обирав Вищий антикорупційний суд, а адвокати експосолки просили зробити засідання закритим.

Підозру Ользі Стефанішиній оголосили після її відставки не випадково. У САП пояснили, що саме тоді слідство завершило збирання необхідної доказової бази.

Вже 6 серпня, слідчий суддя ВАКС виніс рішення про запобіжний захід експосолці України в США Ользі Стефанішиній у вигляді застави 6 мільйонів гривень.

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