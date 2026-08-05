У суді Стефанішина не стримала сліз: яку заставу просить прокуратура

Ольга Стефанішина / © ТСН

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Вищий антикорупційний суд 5 серпня розглядав питання щодо обрання запобіжного заходу колишній посолці України у США Ользі Стефанішиній. Її підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Дмитро Святненко із зали суду.

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Запобіжний захід Ользі Стефанішиній — що відомо

Зокрема під час суду прокурор попросив призначити заставу у розмірі 13 млн гривень. Своєю чергою, адвокатка виступила зустрічним клопотанням та попросила зменшити суму застави до 10 мільйонів гривень.

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Сама Ольга Стефанішина під час засідання суду прокоментувала обвинуваченням цифри. За її словами, вона не має необхідних коштів для внесення такої застави, після чого розплакалася в зал суду.

«Тому з „міфічними грошима“, які, на думку сторони обвинувачення, можуть бути в мене наявності, я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому обсязі», — зазначила Стефанішина.

ВАКС оголосить запобіжний захід Ользі Стефанішиній 6 серпня о 9:30.



За інформацією ЦПК та прокурорів САП, Стефанішина нібито не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, витрачену на їхній ремонт готівку, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири, а також не вказала користування Mercedes, що був записаний на підлеглого.

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Окрім того, що витрати перевищують доходи і заощадження дипломатки. Сумарна вартість набутих за півтора року активів становила 13,9 млн грн.

Варто зауважити, що окрім незаконного збагачення ексчиновниця також має підозру у справі від НАБУ, де також фігурує соратниця колишнього президента Віктора Януковича Олена Лукаш.

Ольга Стефанішина у суді / © ТСН

Ольга Стефанішина у суді / © ТСН

Ольга Стефанішина у суді. / © ТСН

Справа Ольги Стефанчішиної — що відомо

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США.

Дипломатка заявила, що пішла за власним бажанням через скандал із майновими розслідуваннями та звинуваченнями у конфлікті інтересів і декларуванні статків. Вона повідомила, що готова особисто приїхати до Києва, аби дати пояснення правоохоронцям та суспільству.

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Згодом, НАБУ та САП оголосили нову підозру колишній українській пані послу в США Ользі Стефанішиній через незаконне збагачення. Вищий антикорупційний суд вирішував, який запобіжний захід їй обрати. Адвокати просили провести засідання за зачиненими дверима.

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